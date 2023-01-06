«Была угрозой для преступников»: новый поворот в деле об исчезновении матери пятерых детей

Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Фото: соцсети

На Урале уже пол месяца ищут 36-летнюю Любовь Белюшину. Женщина пропала 22 декабря 2022 года в селе Коптелово под Алапаевском. Известно, что в этот день она собиралась поехать к своему отцу в Реж, но так до него и не добралась. Вечером родные Любови забили тревогу.

У женщины осталось пятеро детей. Коллеги и бывший муж многодетной матери уверены, что она бы не бросила их, но теряются в догадках, что могло произойти и подозревают друг друга. Своей версией событий с «КП-Екатеринбург» поделился 18-летний сын пропавшей Любови Белюшиной.

Коллеги и родные женщины уверены, что она бы не бросила детей. Фото: соцсети

ССОРИЛИСЬ С МУЖЕМ

Последние пол года Любовь Белюшина работала в продуктовом магазине в селе Коптелово. Коллеги пропавшей подозревают, что с ее исчезновением может быть связан бывший муж Александр.

- Они ссорились часто. Бывало, он выпивал, руку на нее поднимал. Мне кажется, мог с ней что-то сделать. Не могла она сама надолго уехать. Детей бы не бросила, - рассказывала ранее коллега пропавшей многодетной матери.

Супруги развелись 11 октября 2022 года после 15 лет брака, но продолжали жить в своем доме вместе с четырьмя младшими детьми. Сам Александр утверждает, что за 15 лет брака ударил Любовь один раз, после чего она и подала на развод.

- Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывает Александр.

Бывшего мужа Любови проверяли на детекторе лжи. Фото: соцсети

В понедельник, 26 декабря 2022 года, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи.

- Сыщики уголовного розыска территориального ОВД подтвердили, что мужчина к пропаже женщины отношения не имеет. В ходе опроса местных жителей сотрудники полиции не услышали негативных отзывов о семье. Муж работает. Дети находятся с бабушкой, мамой пропавшей, - сообщал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ОГРАБИЛИ ЗА МЕСЯЦ ДО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Восемнадцатилетний сын Любови Белюшиной от первого брака живет в Екатеринбурге. Последний раз он созванивался с матерью за день до ее исчезновения.

- С папой (имя ввиду Александра Белюшина, - Прим. Ред.) они действительно часто ссорились, но я не думаю, что это он мог что-то сделать, просто не верю в это. А сама мама уйти не могла. Во время последнего телефонного разговора я ей пообещал, что приеду в гости 31 декабря, мама спрашивала, что подарить на Новый год, она ждала меня, - говорит старший сын пропавшей.

Сын и бывший муж пропавшей Любови Белюшиной уверены, что коллеги женщины что-то недоговаривают. Фото: соцсети

Молодой человек рассказал «КП-Екатеринбург» свою версию произошедшего.

- Магазин, в котором мама работала, грабили в ноябре, за месяц до ее исчезновения. Она сама мне об этом рассказывала. Сторож пьяный был, сигнализация была только на двери. Грабители влезли через окно, сняв решетки, и забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке. Мне кажется это кто-то из коллег мог подстроить, а мама могла знать, кто это. У нее отношения с коллегами хорошие были, ее могли попросить молчать. Но мама - не криминальный человек, а значит была угрозой для преступников. Она заговорила бы скоро. Она не может такое в себе держать. После Нового года мама собиралась увольняться и переезжать в Реж. Вдруг кто-то, кто замешан в ограблении, мог с ней что-то сделать, - предполагает старший сын пропавшей.

О том, что коллеги Любови Белюшиной могут что-то знать, но недоговаривают, уверен и ее бывший муж.

- После ограбления Люба рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. Знакомый айтишник взломал ее телефон и узнал, что она созванивалась с бывшим зеком. Ему убить человека - расплюнуть. Он недавно только из тюрьмы вышел. А последние дни до исчезновения Любы около магазина часто стояла белая иномарка, точно не кого-то из местных. У нас село маленькое, все друг друга знают. Хорошо было бы коллег Любы тоже допросить на детекторе лжи, - считает Александр.

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