«Дома ждут пятеро детей»: что известно о 36-летней многодетной матери, пропавшей под Алапаевском

Дети Любови Белюшиной остались с ее бывшим мужем. Фото: соцсети

На Урале уже неделю продолжаются поиски 36-летней Любови Белюшиной. О пропаже жительницы села Коптелово под Алапаевском стало известно 22 декабря 2022 года, когда в полицию обратился ее бывший муж. По предварительным данным, ранним утром женщину увезли на машине в неизвестном направлении.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» коллега Любови Белюшиной, которая попросила не называть свое имя, у 36-летней женщины пятеро детей, она проживала с семьей в селе Коптелово в своем доме. Последние полгода Любовь работала в продуктовом магазине.

Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Фото: соцсети

- Мы узнали о том, что Люба пропала 22 декабря. Коллегам написала ее свекровь. Вообще ничего непонятно, ушла ли она куда-то или ее увезли. Но мне кажется, не могла она сама надолго уехать. Детей бы она не бросила. У Любы их пятеро: четверо от бывшего мужа, старший, не знаю, от кого. Старшему сыну 18 лет, - говорит коллега.

По ее словам, со своим бывшим мужем Любовь прожила около шестнадцати лет, но 11 октября супруги развелись.

- У них были нехорошие отношения. Вот она и не выдержала уже. Ссорились часто. Бывало, выпивал, руку на нее поднимал. Но после развода они все равно вместе жили. Он не хотел никуда уезжать. В день пропажи он сказал, что, когда утром встал, ее уже не было, что за ней приезжала какая-то машина, - продолжает женщина.

Коллеги предполагают, что Любовь Белюшина не могла уехать сама и бросить детей. Фото: соцсети

Сейчас дети остались вместе с бывшим мужем Любови. К поискам жительницы села Коптелово подключилась полиция.

- По предварительным данным, разыскиваемая поехала в город Реж. Сотрудники отдела полиции Алапаевска проверяют возможные места, где может находиться женщина: авто и железнодорожные вокзалы, больницы, а также опрашивают родственников и знакомых пропавшей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам коллеги Любови Белюшиной, в Реж женщина могла уехать к своему отцу. Однако в поисковом отряде «ЛизаАлерт» «КП-Екатеринбург» сообщили, что у отца она не появлялась.

- По пропавшей совсем нет никакой информации, даже ни одного свидетельства, где она может быть. Продолжаем искать, - сообщили в пресс-службе «ЛизыАлерт».

В городе Реж у Любови Белюшиной проживает отец, но у него женщина не появлялась. Фото: соцсети

КОНКРЕТНО

Напомним, у Любови Белюшиной три фамилии. Она также может быть известна как Погорейко и Ядрышникова. В день исчезновения она была одета в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки и черные варежки, с собой у нее была черная сумка.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые, - сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Белюшиной, просят обратиться по линии «02» в дежурную часть Алапаевского ОВД по телефону 8 (34346) 3-42-25 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61. Также вы можете сообщить любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».