В полиции рассказали о пропавшей на Урале женщине с тремя фамилиями

По предварительным данным разыскиваемая поехала в город Реж. Фото: «ЛизаАлерт»

В селе под Алапаевском пропала 36-летняя местная жительница. Последний раз Любовь Михайловна Белюшина, которая также известна как Погорейко и Ядрышникова, пропала 22 декабря. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о пропаже Любови Белюшиной сообщил ее бывший муж.

- По предварительным данным разыскиваемая поехала в город Реж. Сотрудники отдела полиции Алапаевска проверяют возможные места, где может находиться женщина: авто и железнодорожные вокзалы, больницы, а также опрашивают родственников и знакомых пропавшей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые, - сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками.

На момент исчезновения женщина была одета в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки и черные варежки, с собой у нее была черная сумка.

Знакомая Любови также рассказала, что женщина выходила на связь 21 декабря в 23:59.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Любови Белюшиной, проси обратиться по линии «02», в дежурную часть Алапаевского ОВД по телефону 8(34346)3-42-25 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61. Также вы можете сообщить любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».