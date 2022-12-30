«Могла уйти к сектантам»: раскрыты подробности исчезновения 36-летней матери пятерых детей на Урале

Близкие Любови Белюшиной не верят, что она могла сама бросить детей. Фото: соцсети

На Урале девятый день идут поиски 36-летней матери пятерых детей, пропавшей в селе Коптелово под Алапаевском. Как рассказал «КП-Екатеринбург» бывший муж Любови Белюшиной, 22 декабря женщина должна была поехать к своему отцу в Реж, но так и не добралась до него. Любовь Белюшина перестала выходить на связь, и семья забила тревогу.

Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Фото: соцсети

«СОБРАЛАСЬ К ОТЦУ И ПРОПАЛА»

Последние полгода Любовь Белюшина работала в продуктовом магазине. У женщины пятеро детей. Старшему сыну от первого брака восемнадцать лет. Еще четверо - несовершеннолетние. Их женщина родила от Александра Белюшина, с которым прожила пятнадцать лет в браке. 11 октября 2022 супруги развелись, но все это время продолжали жить вместе в своем доме.

- Последние месяцы мы с Любой практически не общались. Я приходил домой с работы только ночевать. Но я знал, что 22 декабря она должна была поехать к отцу в Реж. Вовремя она у него не появилась. Абонент был недоступен. Мы подождали до 22:00, надеясь, что она сама объявится, но этого не случилось, и я обратился в полицию, - рассказывает Александр Белюшин.

О том, смогла ли женщина уехать в Реж или пропала еще в селе Коптелово, никто достоверно не знает.

- Соседи говорят, что в то утро, когда Люба пропала, примерно в 5:40 какая-то машина стояла на перекрестке, но ни номера, ни марки она не видели, так же, как и то, села ли Люба в эту машину. Я в этот момент еще спал, - говорит бывший муж Любови Белюшиной.

Любовь Билюшина (на фото в центре) собиралась поехать к отцу, но так и не добралась до него. Фото: соцсети

Сейчас, когда Александр на работе, за детьми приглядывает мама Любови. Старший сын пропавшей Максим живет в Екатеринбурге. Как оказалось, у него женщина не появлялась.

- Из детей о том, что мама пропала, знают только Максим и наша старшая дочь Настя, ей сейчас четырнадцать. Младшим мы сказали, что мама поехала в гости. Когда Настю допрашивали полицейские, она рассказала, что Люба должна была уехать в Реж не только к отцу, но и чтобы снять там квартиру. Насколько я знаю, у нее в Реже какой-то друг-хоккеист есть. Но не верится мне, что она к нему сбежала. Она очень детей наших любила, не могла она их просто так оставить, - говорит Александр.

Местные жители в первые же дни подключились к поискам женщины.

- Друг моей старшей дочери – айтишник, пробил Любин телефон и узнал, что 25 декабря он подключался к WI-FI в центре Режа, после этого телефон включали 26 декабря уже в Березовском, - рассказывает Александр Белюшин.

По словам бывшего мужа, последний месяц перед исчезновением женщина вела себя странно. Фото: соцсети

«ВЕЛА СЕБЯ СТРАННО ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ»

Коллега пропавшей, которая попросила не называть свое имя, также уверяет, что Любовь Белюшина не могла бросить детей. А вот с мужем, по ее словам, у Любови были плохие отношения.

- Ссорились часто. Бывало, он выпивал, руку на нее поднимал, - перечисляет коллега пропавшей многодетной матери.

Александр Белюшин признается, подобное случилось один раз.

- Это было в августе, до развода. Действительно выпивший был, не рассчитал силы и ударил, она упала с крыльца. Из-за этого в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не тронул. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывает Александр.

По словам бывшего супруга пропавшей, уже не раз случалось такое, что многодетная мать уходила из дома на сутки или чуть больше в гости к подругам, но она никогда не отключала телефон и всегда отвечала звонки своим детям.

- Одна из ее коллег мне сказала, что последний месяц Люба вела себя странно, постоянно с кем-то переписывалась и созванивалась, совета просила. Насколько я знаю, в магазине она с лесниками постоянно знакомилась, им номера свои давала, - рассказывает Александр - А еще, мне кажется, Люба могла попасть в секту и уйти к сектантам. Потому что у нас в селе уже было такое. Девчонка одна полтора месяца на связь с матерью не выходила. Потом оказалось, что она вышла замуж за старовера, а у них сотовая связь под запретом. В общем, не знаем, что и думать, уже все слезы выплакали. Но очень хочется верить, что она живая.

Бывший муж Любови Белюшиной предполагает, что женщина могла попасть с секту. В Екатеринбурге у Любови живет сын, но к нему женщина не приезжала. Фото: соцсети

ПРОВЕРИЛИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

В понедельник, 26 декабря 2022 года, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи.

- Меня подозревали сначала. Я прошел полиграф. Так же, как и вам, рассказал все, что знаю, - поясняет Александр.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург», что главу семьи действительно доставляли в Екатеринбург в областной полицейский Главк, где сыщики уголовного розыска территориального ОВД на детекторе лжи подтвердили, что мужчина к пропаже женщины отношения не имеет.

- В ходе опроса местных жителей сотрудники полиции не услышали негативных отзывов о семье. Муж работает. Дети находятся с бабушкой, мамой пропавшей. В настоящее время представители МВД проверяют различные версии этой пока загадочной истории, возможные места ее нахождения, круг связей. Помощь стражам правопорядка оказывают волонтеры. Полиция будет благодарна всем, кто может оказать содействие в установлении точных обстоятельств произошедшего. Другие известные сыщикам подробности в интересах разбирательства предать огласке на данный момент не представляется возможным, - отметил полковник Валерий Горелых.

В Екатеринбурге у Любови живет сын, но к нему женщина не приезжала. Фото: соцсети

КОНКРЕТНО

Напомним, у Любови Белюшиной три фамилии. Она также может быть известна как Погорейко и Ядрышникова. В день исчезновения она была одета в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки и черные варежки, с собой у нее была черная сумка.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые, - сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Белюшиной, просят обратиться по линии «02» в дежурную часть Алапаевского ОВД по телефону 8(34346)3-42-25 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61. Также вы можете сообщить любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

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