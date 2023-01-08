Если со мной что-то случится, он виноват: перед исчезновением мать пятерых детей жаловалась на бывшего мужа

Любовь и Александр Белюшины были женаты пятнадцать лет. Фото: социальные сети

Появились новые подробности в деле об исчезновении матери пятерых детей Любови Белюшиной. 36-летняя женщина пропала 22 декабря 2022 года в селе Коптелово под Алапаеском. В день исчезновения она должна была поехать в Реж к своему отцу, но до него так и не добралась. Вечером в тот же день семья Любови забила тревогу.

«КП-Екатеринбург» стало известно, что за два дня до исчезновения Любовь Белюшина жаловалась на бывшего мужа, с которым продолжала жить после развода. Она писала своей сестре о том, что хочет забрать детей и уехать.

У пропавшей 36-летней Любови Белюшиной осталось пятеро детей. Фото: соцсети

«ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ»

В день исчезновения Любовь Белюшна должна была поехать в Реж к своему отцу. Такая информация была у ее бывшего мужа Александра. Однако позднее от старшей дочери он узнал, что многодетная мать также отправилась в Реж, чтобы снять квартиру.

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года после пятнадцати лет брака, но продолжали жить в своем доме вместе с четырьмя общими детьми. По словам Александра Белюшина, в Реже у Любови завязался роман с хоккеистом. По словам младшей сестры пропавшей, за два дня до исчезновения женщина писала ей, что больше не может жить с бывшим мужем и хочет уехать, забрав детей.

- Я устала, больше нет сил. Тот (по словам сестры, она имела ввиду бывшего мужа, - Прим. Ред.) живет, морально убивает, я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Он на кухне находится, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему. Он сейчас охладел ко мне из-за этого урода. Говорит, давай уедем. Я думаю уезжать в Реж. Дети со мной. Как я без них, - пишет Любовь своей сестре 20 декабря около 11:00 утра.

Скриншот из переписки пропавшей Любови Белюшиной с младшей сестрой. Фото: предоставила сестра Любови Белюшиной

Скриншот из переписки пропавшей Любови Белюшиной с младшей сестрой. Фото: предоставила сестра Любови Белюшиной

Позднее вечером Любовь прислала сестре еще несколько сообщений.

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват, - написала женщина.

Однако сестра пропавшей, как и большинство родственников семьи, не верит, что Александр мог что-то сделать с бывшей женой.

- Он на такое не пойдет, - коротко ответила она, предоставив «КП-Екатеринбург» переписку.

Любовь Белюшина хотела забрать детей и переехать в Реж. Фото: соцсети

ПРОХОДИЛ ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Александр Белюшин считает, что в переписке с сестрой Любовь могла говорить не о нем.

- Там же даже имя не указано. Я после развода в ноябре месяц жил у сестры в Екатеринбурге. Может, к ней кто-то другой приходил, и она другого имела ввиду, - говорит Александр Белюшин. - Я знал, что у нее есть мужчина в Реже. У меня тоже после развода девушка появилась в Алапаевске. Я говорил Любе, что после Нового года перееду к ней.

Коллеги пропавшей обвиняют мужчину в том, что он избивал бывшую жену, но сам Александр ранее рассказал, что за все пятнадцать лет совместной жизниударил Любовь один раз, после чего женщина и подала на развод.

- Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывает Александр.

Александр и любовь знакомы с пятого класса. Фото: соцсети

Сестра Александра рассказала «КП-Екатеринбург», что в день, когда он ударил Любовь, мужчина случайно увидел ее любовную переписку с другим мужчиной.

- Саша очень ее любил, вот и не выдержал, заревновал сильно. Но я не верю, что это он мог с ней что-то сделать, они с пятого класса знакомы. Люба вообще всегда очень странная была, нигде место не могла себе найти. Мы одно время вместе квартиру в Екатеринбурге снимали: я с мужем и Саша с Любой и детьми. Так вот Люба то говорила Саше, что хочет в Екатеринбурге остаться жить, то обратно в Коптелово его и детей тащила, а он за ней туда-сюда ездил, не мог без нее жить, - рассказывает сестра Александра.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи.

- Сыщики уголовного розыска территориального ОВД подтвердили, что мужчина к пропаже женщины отношения не имеет. В ходе опроса местных жителей сотрудники полиции не услышали негативных отзывов о семье. Муж работает. Дети находятся с бабушкой, мамой пропавшей, - сообщал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Бывший муж и родственники Любови Белюштной уверены, что женщина не могла сама оставить детей. Фото: соцсети

Ранее бывший муж пропавшей Любови Белюшиной и ее старший сын от первого брака рассказали об одной из версий, что могло случиться с женщиной. Последние полгода женщина работала в продуктовом магазине. За месяц до ее исчезновения магазин ограбили. По предположению родственников, ограбление было подстроено, а многодетную мать могли убрать как свидетеля.

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