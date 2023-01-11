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Происшествия10 января 2023 21:27

Всего трясет: бывшего мужа пропавшей на Урале матери пятерых детей забрали для повторной проверки на полиграфе

Бывшего мужа пропавшей на Урале матери пятерых детей забрали в полицию для повторной проверки на полиграфе
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Об исчезновении Любови Белюшиной ее бывший муж Александр сообщил полиции 22 декабря

Об исчезновении Любови Белюшиной ее бывший муж Александр сообщил полиции 22 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме, где жила пропавшая на Урале мать пятерых детей Любовь Белюшина, завершились обыски. Сразу после этого ее бывшего мужа Александра Белюшина забрали в отделение полиции в Алапаевск.

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года, но продолжали жить в частном доме вместе с четырьмя детьми. Вечером 22 декабря мужчина сообщил полиции, что его жена бесследно исчезла. Больше двух недель ее искали волонтеры и сотрудники пароохранительных органов, а коллеги, друзья и родственники, теряясь в версиях произошедшего, подозревали друг друга. Теперь же дело об исчезновении Любови Белюшиной передали в Следственный комитет.

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года, но продолжали жить вместе

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года, но продолжали жить вместе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 10 января, Александру позвонила старшая дочь Настя и сообщила, что их вместе с сестрой забрали в полицию. Когда отец приехал за девочками, их проверили на детекторе лжи. После этого в дом, где проживает семья приехали сотрудники следственного комитета. Они изъяли записи с камеры наблюдения на доме, взяли отпечатки пальцев, забрали на осмотр автомобиль Александра Белюшина, а самого мужчину увезли в отделение полиции.

Александр и его семья обратились к юристу Юлии Липинской для его правовой защиты, так как мужчину пригласили на допрос в качестве свидетеля.

- Я не обладаю адвокатским статусом, но могу консультировать Александра в качестве юриста, поскольку сегодня мы подали в отдел полиции ходатайство о том, что Александр просит привлечь меня для дачи юридических консультаций. Документов о возбуждении уголовного дела я не видела, но, со слов Александра, ему сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство, - Прим. Ред), - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Липинскя.

Александр не признает, что причастен к исчезновению вывшей супруги

Александр не признает, что причастен к исчезновению вывшей супруги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Белюшин находился в отделении полиции около двух часов, где его опросили в присутствии юриста. После этого мужчине повторно предложили пройти полиграф. Первый раз его допрашивали на детекторе лжи 26 декабря.

- У сотрудников полиции появился ряд дополнительных вопросов. Сейчас рассматриваются разные версии случившегося, - поясняет Юлия.

Сначала Александр Белюшин категорически отказывался от дачи показаний на полиграфе.

- Я не смогу. Меня всего трясет, крыша едет. Столько всего за один день: и детей без спроса увезли в полицию, и дома все перерыли, и меня несколько часов допрашивали, давили на меня. Я уже проходил полиграф в начале поисков, меня признали невиновным. не понимаю, зачем нужно еще раз, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Белюшин.

Однако мужчина все же согласился пройти детектор лжи.

Юлия Липинская консультировала его до того, как он попал в кабинет к полиграфологу, к которому он зашел в 20:00.

Мужчину держат в отделении полиции больше шести часов

Мужчину держат в отделении полиции больше шести часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что происходило далее, мне неизвестно. Мне известна только позиция Александра о том, что он не причастен к совершению преступления. Далее я покинула здание отдела полиции, поскольку следственные действия затянулись и мое участие в деле не имеет необходимости, поскольку далее в него вступит адвокат, который даст новые комментарии по этому делу.

На данный момент в кабинете полиграфолога Александр Белюшин находится уже больше шести часов.

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