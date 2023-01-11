Всего трясет: бывшего мужа пропавшей на Урале матери пятерых детей забрали для повторной проверки на полиграфе

Об исчезновении Любови Белюшиной ее бывший муж Александр сообщил полиции 22 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме, где жила пропавшая на Урале мать пятерых детей Любовь Белюшина, завершились обыски. Сразу после этого ее бывшего мужа Александра Белюшина забрали в отделение полиции в Алапаевск.

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года, но продолжали жить в частном доме вместе с четырьмя детьми. Вечером 22 декабря мужчина сообщил полиции, что его жена бесследно исчезла. Больше двух недель ее искали волонтеры и сотрудники пароохранительных органов, а коллеги, друзья и родственники, теряясь в версиях произошедшего, подозревали друг друга. Теперь же дело об исчезновении Любови Белюшиной передали в Следственный комитет.

Любовь и Александр Белюшины развелись 11 октября 2022 года, но продолжали жить вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 10 января, Александру позвонила старшая дочь Настя и сообщила, что их вместе с сестрой забрали в полицию. Когда отец приехал за девочками, их проверили на детекторе лжи. После этого в дом, где проживает семья приехали сотрудники следственного комитета. Они изъяли записи с камеры наблюдения на доме, взяли отпечатки пальцев, забрали на осмотр автомобиль Александра Белюшина, а самого мужчину увезли в отделение полиции.

Александр и его семья обратились к юристу Юлии Липинской для его правовой защиты, так как мужчину пригласили на допрос в качестве свидетеля.

- Я не обладаю адвокатским статусом, но могу консультировать Александра в качестве юриста, поскольку сегодня мы подали в отдел полиции ходатайство о том, что Александр просит привлечь меня для дачи юридических консультаций. Документов о возбуждении уголовного дела я не видела, но, со слов Александра, ему сообщили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство, - Прим. Ред), - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Липинскя.

Александр не признает, что причастен к исчезновению вывшей супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Белюшин находился в отделении полиции около двух часов, где его опросили в присутствии юриста. После этого мужчине повторно предложили пройти полиграф. Первый раз его допрашивали на детекторе лжи 26 декабря.

- У сотрудников полиции появился ряд дополнительных вопросов. Сейчас рассматриваются разные версии случившегося, - поясняет Юлия.

Сначала Александр Белюшин категорически отказывался от дачи показаний на полиграфе.

- Я не смогу. Меня всего трясет, крыша едет. Столько всего за один день: и детей без спроса увезли в полицию, и дома все перерыли, и меня несколько часов допрашивали, давили на меня. Я уже проходил полиграф в начале поисков, меня признали невиновным. не понимаю, зачем нужно еще раз, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр Белюшин.

Однако мужчина все же согласился пройти детектор лжи.

Юлия Липинская консультировала его до того, как он попал в кабинет к полиграфологу, к которому он зашел в 20:00.

Мужчину держат в отделении полиции больше шести часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что происходило далее, мне неизвестно. Мне известна только позиция Александра о том, что он не причастен к совершению преступления. Далее я покинула здание отдела полиции, поскольку следственные действия затянулись и мое участие в деле не имеет необходимости, поскольку далее в него вступит адвокат, который даст новые комментарии по этому делу.

На данный момент в кабинете полиграфолога Александр Белюшин находится уже больше шести часов.

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