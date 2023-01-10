Детей пропавшей на Урале Любови Белюшиной забрали в полицию

На фото многодетная мать Любовь Белюшина с четырьмя детьми от второго брака. Фото: соцсети

Детей пропавшей под Алапаевском 36-летней Любови Белюшиной забрали в полицию. Женщина загадочно исчезла 22 декабря 2022 года в селе Коптелово, где она проживала в своем доме с бывшим мужем и четырьмя детьми. Старший сын Любови от первого брака живет в Екатеринбурге.

Утром10 января в школу, где учатся дети Белюшиных, пришла представительница подразделения по делам несовершеннолетних вместе с сотрудником полиции и забрала старших дочерей - четырнадцатилетнюю Настю и десятилетнюю Машу.

- Мне позвонила Настя и сказала, что к ним в школу приехала сотрудница ПДН вместе с полицейским, сказала, что бабушка Люда (мать пропавшей Любови Белюшиной. - Прим. ред.) ждет их в отделе полиции, и забрали из школы в отделение полиции в Алапаевск. Я сразу же позвонил теще, она сказала, что сидит дома. Звоню сейчас дочери, трубку больше не берет. Мы с моей мамой приехали в полицию узнать, что произошло, - сообщил «КП-Екатеринбург» Александр Белюшин.

Александр и любовь Белюшины развелись 11 октября 2022 года после 15 лет брака. Фото: соцсети

По словам главы семьи, в школе детей отпустили, не предупредив его.

- Участковый в Коптелово сказал, что был не в курсе, что из города приеду. Охранник сказал, что ему корочки показали, он и отпустил детей. Это беспредел! Не должны были они без спроса их забирать, - добавляет бывший муж пропавшей.

По данным «КП-Екатеринбург», расследованием дела об исчезновения Любови Белюшиной занимается Следственный комитет. На момент публикации получить комментарий в ведомстве не удалось.

Известно, что в день исчезновения 36-летняя Любовь Белюшина собиралась поехать к своему отцу в село Глинское под Режом, но до него так и не добралась. Любовь перестала отвечать на телефон, и семья забила тревогу. До сих пор коллеги, друзья и родственники пропавшей теряются в догадках, что могло произойти с многодетной матерью, и подозревают друг друга.

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