Перед задержанием экс-супруг убитой Любови Белюшиной раскрыл подробности семейных ссор

Александра Белюшина подозревают в убийстве жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале задержали бывшего мужа убитой матери пятерых детей Любови Белюшиной. 36-летняя жительница села Коптелово пропала 22 декабря 2022 года. О ее исчезновении полиции сообщил бывший супруг Александр Белюшин. Любовь и Александр развелись 11 октября 2022 года, но женщина продолжала жить в своем доме вместе с четырьмя детьми.

11 января семья Любови Белюшиной сообщила, что женщину нашли мертвой под Режом. Накануне в доме Белюшиных проводились обыски. После чего Александра увезли на допрос, чтобы проверить на детекторе лжи. Мужчину продержали там всю ночь, после чего он признал вину.

По словам коллег и родственников Любови, женщина жаловалась на бывшего мужа и говорила, что он ее избивал. Сам Александр утверждал, что ударил ее один раз, после чего супруги и развелись.

Любовь и Александр Белюшины прожили вместе 15 лет и воспитывали четверых общих детей и старшего сына Любови от первого брака. Фото: соцсети

- Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывал Александр.

Ранее «КП-Екатеринбург» публиковал приписку многодетной матери с ее младшей сестрой, в которой она за два дня до исчезновения говорила, что хочет забрать детей и уехать в Реж.

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват, - писала женщина.

За два дня до исчезновения Любовь Белюшина писала сестре, что бывший муж угрожал ей. Фото: переписку предоставила сестра убитой

Перед прохождением полиграфа, Александр Белюшин признался «КП-Екатеринбург», что супруги ссорились, но винил во всем Любовь.

- Пока жили и ссоры, и ругань были. Сковородки в меня летали, один раз лопатой чуть не прибила. После развода общались только о детях. Она выпивала каждый день, приходила с работы пьяная, еще и с собой «полторашку» пива приносила, - утверждал Александр.

После задержания Александра Белюшина четверых несовершеннолетних детей семьи забрали органы опеки.

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