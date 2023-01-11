О смерти 36-летней Любови Белюшииной сообщила ее свекровь

Пропавшую на Урале мать пятерых детей Любовь Белюшину нашли мертвой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила мать ее бывшего мужа Александра Белюшина. Мужчину забрали в отделение полиции Алапаевка днем 10 января.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшей супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо несовершеннолетних детей Любови и Александра остались с бабушкой.

- Утром к нам пришли органы опеки и забрали детей, пояснив, что тело Любы нашли под Режом, - сообщила «КП-Екатеринбург» Раиса Белюшина.

Бывшего супруга Любови Белюшиной дважды проверили на полиграфе. Фото: соцсети

Напомним, что Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Продавщица, проживавшая с пятью детьми в селе Коплтелово под Алапаевском, работала в местном магазине. Отец детей – ее бывший муж Александр Белюшин, вместе они прожили в браке 15 лет. В октябре прошлого года пара развелась, но продолжала жить вместе в общем доме.

Сам Александр отрицал свою причастность к пропаже Любови Белюшиной, после ее исчезновения он присматривал за младшими детьми. Старший сын женщины живет в Екатеринбурге, к нему мать не приезжала.

К поискам Любови Белюшиной в первые дни после ее исчезновения подключились сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов и местные жители.

Коллеги Любови говорили, что на работе у нее не было никаких проблем, а вот с бывшим супругом у нее отношения не ладились.

- Ссорились часто. Бывало, он выпивал, руку на нее поднимал, - перечисляет коллега пропавшей многодетной матери в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

В августе минувшего года Александр Белюшин пришел домой подвипивший и ударил Любовь, от удара он слетела с крыльца. После этого мужчине выписали штраф в размере 13 тысяч рублей, пригрозив посадить его в случае повторения ситуации.

26 декабря Белюшина проверили на полиграфе, после чего отпустили его, решив, что к пропаже бывшей жены он отношения не имеет. Теперь его проверили второй раз, после чего тело женщины обнаружили в лесу недалеко от Режа.

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