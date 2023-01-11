Главным подозреваемым в убийстве является бывший муж женщины Александр Белюшин. Фото: соцсети

В Свердловской области завершились поиски 36-летней Любови Белюшиной из села Коптелово Алапаевского района. Мать пятерых детей пропала 22 декабря 2022 года. Информацию о смерти девушки подтвердили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

По данным «КП-Екатеринбург», главным подозреваемым в убийстве свердловчанки является ее бывший муж Александр Белюшин.

- Утром он позвонил родственникам и заявил, что «берет вину на себя». Через три часа приехали органы опеки и забрали детей из дома. Тело Любови нашли под Режом, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

По словам родственников Александра, он признал вину в убийстве бывшей жены. Фото: соцсети

Любовь и Александр жили в браке 15 лет. Однако в конце 2022 года женщина решила подать на развод. Официально брак был расторгнут 11 декабря. Известно, что ранее Любовь жаловалась на побои от Александра. Сам мужчина не отрицал факт рукоприкладства.

- Это было в августе, до развода. Действительно выпивший был, не рассчитал силы и ударил, она упала с крыльца. Из-за этого в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не тронул. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывает Александр.

Любовь и Александр были в браке 15 лет. Фото: соцсети

В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали факт обнаружения тела Любови Белюшиной.

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