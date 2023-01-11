Тело женщины нашли под Режом

Органы опеки и попечительства определят дальнейшее место жительства четырех несовершеннолетних детей убитой в Свердловской области Любови Белюшиной. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

- Дети находятся в одном из учреждений Алапаевского района, - пояснил Игорь Мороков. - Сейчас мы посмотрим на ситуацию с точки зрения наилучших условий. Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Во-первых это само известие, что мама погибла. Чтобы детям обеспечивать психологическую безопасность. Будем решать, где лучше это сделать: в учреждении или у кого-то из родственников. Сегодня органы опеки и попечительства детей забрали. Но это их прерогатива.

Любовь Белюшина пропала 22 декабря, когда отправилась в Реж к своему отцу. Женщина проживала в своем доме вместе с детьми и бывшим мужем Александром. Супруги развелись в начале зимы после 15 лет брака.

Александр Белюшин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 10 января Александра Белюшина доставили в отдел полиции, где несколько часов проверяли на полиграфе. По словам родственников, утром он сознался в убийстве. А тело Любови нашли под Режом.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

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