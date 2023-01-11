Тело женщины нашли под Режом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать пропавшей в Свердловской области 36-летней Любови Белюшиной подтвердила информацию о смерти дочери. Ранее об обнаружении тела многодетной матери сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв».

По словам Людмилы Киберевой, бывший муж Любови сознался убийстве ранним утром 11 января. Накануне вечером Александра Белюшина доставили в отделение полиции, где проверяли на полиграфе.

- Его допрашивали всю ночь. К утру в 7 часов сознался, что убил где-то под Режом. Отец поехал на опознание. Где сейчас дети я не знаю. Нельзя их забирать! – рассказала «КП-Екатеринбург» Людмила Киберева.

Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Изначально считалось, что мать пятерых детей пропала по пути из села Коптелово в Реж, где живет ее отец. Свердловчанку искали полицейские и волонтеры.

Александр сознался в убийстве утром 11 января. Фото: соцсети

Любовь и Александр жили в браке 15 лет. Однако в конце 2022 года женщина решила подать на развод. Официально брак расторгли 11 декабря. Ранее Любовь жаловалась на побои от Александра.

- Он же клялся, плакал перед судьей, - добавила Людмила Киберева.

В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали случившееся.

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