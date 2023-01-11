Полная хронология убийства Любови Белюшиной

Еще 22 декабря небольшой уральский поселок вздрогнул от неожиданной новости - пропала многодетная мать Любовь Белюшина. 36-летняя женщина вместе с бывшим супругом воспитывала пятерых детей и внезапно исчезла. Ее муж первым бросился в полицию, когда Люба перестала выходить на связь. Пока волонтеры и полицейские прочесывали окрестности, друзья и родные терялись в догадках произошедшего и подозревали друг друга. Спустя двадцать дней поисков женщина была найдена мертвой.

Любовь Белюшина проживала с бывшим мужем Александром, с которым воспитывала четверых общих детей. Старший сын Любови от первого брака перебрался в Екатеринбург. Фото: соцсети

ПОЕХАЛА К ОТЦУ

Любовь и Александр Белюшины прожили в браке прожили 15 лет. В октябре 2022 года они хоть и развелись, но продолжали жить в одном доме. Все-таки на воспитании четверо общих несовершеннолетних детей. Старшему сыну Любови от первого брака исполнилось 18, он не так давно переехал в Екатеринбург.

- Сашка Любку любил, все ее выходки нехорошие прощал. Она непредсказуемая порой была, пьяненькая, бывало, приходила, - рассказывают односельчане. - Но вообще дружно жили. Ссорились. Ну а кто без ссор живет? Любка к Сашке сама пришла, когда с первым мужем развелась.

В день исчезновения Любовь (на фото в центре) собиралась ехать к отцу (на фото слева) в село Глинское под Режом. Фото: соцсети

В тот день 22 декабря Любовь собиралась уехать к отцу в село Глинское под Режом. Однако время шло, а Любы все не было. В 22:00 вечера Александр пришел в полицию и сказал, что бывшая супруга на связь не выходит.

- Последние месяцы мы с Любой практически не общались. Я приходил домой с работы только ночевать, - сетовал тогда Белюшин.

А еще говорил о том, что в тот день соседи около 5:40 утра возле их дома видели незнакомый автомобиль…

Близкие Любови Белюшиной уверены, что она бы не оставила детей. Фото: соцсети

«НЕ МОГЛА СБЕЖАТЬ»

- Мама рассказывала, что продуктовый магазин, в котором она работала, грабили в ноябре, за месяц до ее исчезновения. Грабители влезли через окно, забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке. Мама знала, кто в этом замешен, - делал предположение старший сын женщины Максим. - Ее могли попросить молчать. Но мама не криминальный человек, а значит, была угрозой для преступников.

По его словам Любовь планировала переехать в Реж после Нового года. Подыскивала там квартиру.

- После ограбления Люба рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она специально это сделала. А у нее знакомый зек есть, ему убить человека - раз плюнуть, - говорил Александр.

Сходились родные и во мнении, что Любовь не могла сбежать и бросить детей.

- Мы созванивались за день до ее исчезновения. Я ей пообещал, что приеду в гости 31 декабря, - вздыхает Максим, - мама спрашивала, что подарить на Новый год, она ждала меня.

Исчезновение Любови Белюшиной могло быть связано с таинственным ограблением в магазине, где последние пол года работала многодетная мать. Фото: соцсети следние пол года работала женщина

ЕСЛИ СО МНОЙ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ, ОН ВИНОВАТ

Коллеги в свою очередь выдали: Александр неоднократно бил Любу.

- Ну, было дело, один раз, в конце августа прошлого года, - признает бывший муж. - Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали - 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее пальцем не трогал. А люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял.

По словам сестры мужчины, поводом для драки в тот день стала любовная переписка Любови. Якобы Александр случайно прочитал сообщения любовника и приревновал супругу.

- Саша очень ее любил, вот и не выдержал. Но я не верю, что это он мог с ней что-то сделать, они с пятого класса знакомы, - рассказывает Мария.

Любовь и Александр Белюшины прожили вместе 15 лет. Фото: соцсети

В понедельник, 26 декабря, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи. Результат был - не причастен.

Но, как выяснилось, сама Люба за несколько дней до исчезновения жаловалась своей младшей сестре, что есть у нее нехорошие предчувствия. В переписке многодетная мать не называла имен.

- Я устала, больше нет сил. Я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Тот морально убивает, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему, - писала Любовь своей сестре 20 декабря около 11:00.

Среди сообщений было и такое:

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват.

Скриншоты переписки сестра пропавшей также предоставила следователям. Фото: скриншоты предоставила сестра Любови Белюшиной

За два дня до исчезновения Любовь Белюшина писала сестре, что бывший муж угрожал ей. Фото: переписку предоставила сестра убитой

ТЕЛО СПРЯТАЛ ПОД МОСТОМ

Утром 10 января Александру позвонила 14-летняя дочь Настя. Девочка сообщила, что их вместе с сестрой полицейские забрали прямо из школы. Девочек проверили на детекторе лжи. А после этого силовики с обысками нагрянули в дом к Белюшиным. Всю ночь Александра допрашивали. Под утро предложили вновь пройти полиграф.

- Саша позвонил мне в 7 утра и сказал, что вину признал, что его заключили под стражу, - рассказала «КП» мать Александра Раиса Белюшина.

Тогда же появилась информация о том, что тело Любови Белюшиной с признаками насильственной смерти было найдено на подъезде к Режу.

В доме, где жили Белюшины прошли обыски, а Александра забрали на допрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как бы подозреваемый не пытался запутать следы, он был изобличён, - говорит глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. - По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти её в Реж. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвёз до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом.

В региональном следственном комитете также добавили, что было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ – «убийство».

Многодетную Мать Любовь Белюшину нашли мертвой под Режом. Фото: соцсети

- Установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый за кражи 37-летний местный житель, - добавили в СК.

В скором времени Александру Белюшину изберут меру пресечения в суде. Четверых несовершеннолетних детей Любови и Александра утром 11 января забрали органы опеки.

«Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья пропавшей на Урале матери пятерых детей сообщила о смерти Любови Белюшиной. Женщина пропала 22 декабря под Алапаевском (подробнее)

Вину признал: полиция задержала бывшего мужа матери пятерых детей, найденной мертвой на Урале. Полиция задержала бывшего мужа матери пятерых детей, найденной мертвой на Урале (подробнее)

Перед задержанием экс-супруг убитой Любови Белюшиной раскрыл подробности семейных ссор. Александра Белюшина подозревают убийстве матери пятерых детей (подробнее)

Знала, что произойдет страшное: полная история загадочного исчезновения матери пятерых детей. Что известно о пропавшей под Алапаевском матери пятерых детей Любови Белюшиной на 9 января 2023 года (подробнее)

Если со мной что-то случится, он виноват: перед исчезновением мать пятерых детей жаловалась на бывшего мужа. Появилась переписка пропавшей на Урале матери пятерых детей с сестрой за два дня до исчезновения (подробнее)