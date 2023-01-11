По версии следствия, Александр убил бывшую жену после ее решения переехать. Фото: соцсети

Следственный комитет раскрыл подробности убийства 36-летней Любови Белюшиной. Мать пятерых детей пропала 22 декабря, когда отправилась в Реж к своему отцу. Женщина проживала в частном доме вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми и бывшим мужем Александром. Вечером 10 января мужчину забрали на допрос. По словам родственников, утром 11 января Александр Белюшин сознался в убийстве экс-супруги. Через несколько часов родные Любови опознали тело.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК.

- Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о предъявлении ему соответствующего обвинения, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По уголовному делу проведён осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы.

Установлено, что Любовь была убита вечером 22 декабря. В день трагедии она попросила отвезти ее в Реж. Белюшина планировала снять там квартиру, чем, вероятно, рассердила бывшего мужа.

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвёз до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - добавил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Ожидается, что 12 января в суде Алапаевска изберут меру пресечения для Александра.

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