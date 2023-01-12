На допросе бывший муж женщины признался, что Любовь стала приходить к нему во сне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алапаевский суд арестовал на два месяца 37-летнего Александра Белюшина. Мужчину обвиняют в смерти бывшей жены Любови Белюшиной.

Мать пятерых детей пропала 22 декабря в селе Коптелово под Алапаевском. Спустя почти три недели ее тело нашли в лесах под Режом.

Любовь и Александр Белюшины прожили вместе 15 лет и развелись в октябре 2022 года, но продолжали жить в своем доме вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми. 22 декабря в 22:00 Александр сообщил полиции, что Любовь бесследно исчезла.

- Она должна была к отцу в Реж поехать. У него так и не появилась, абонент был недоступен. Мы ждали до вечера, что она сама объявится, но этого не произошло, - рассказывал бывший муж убитой.

В суде Александр заявил, что не хотел убивать Любовь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже выяснилось, что в этот роковой день женщина хотела снять квартиру в Реже. По словам коллег и родственником семьи, с мужем она часто ссорилась и жаловалась, что он ее бьет. За два дня до исчезновения женщина писала сестре о своем бывшем муже: «Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, то он виноват».

Однако сам Александр отрицал свою причастность к исчезновению Любови и подозревал ее коллег. 26 декабря мужчина прошел допрос на детекторе лжи в Екатеринбурге. Его результаты показали, что мужчина к пропаже бывшей супруги никакого отношения не имеет.

10 января, старших дочерей Александра и Любови также проверили на детекторе лжи, после чего в дом, где проживала семья Белюшиных, нагрянули с обысками. После этого мужчину увезли в отделение полиции в Алапаевск, где допрашивали около двух часов, а затем предложили повторно пройти полиграф. Александр согласился не сразу.

- Я не смогу. Сегодня такой день был тяжелый. Меня всего трясет, крыша едет, - говорил Белюшин перед полиграфом.

После ночи, проведенной в кабинете полиграфолога, мужчина признался в убийстве бывшей жены. Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли под Режом, а через несколько часов его опознали родственники.

Александру Белюшину предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК. По версии следствия, что Любовь была убита вечером 22 декабря. В день трагедии она попросила отвезти ее в Реж.

Александр будет в СИЗО до 11 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Добавим, что четверых детей (три дочери и сын - прим.ред) Белюшиных забрали органы опеки. Сейчас вопрос о создании для них комфортных условий контролирует детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

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