Телеведущая не смогла лично встретиться с бывших схиигуменом. Ее прогнали с территории обители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала свидетелем по делу опального отца Сергия (в миру Николая Романова). Напомним, СК завел на бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря три уголовных дела. Его обвиняют в склонении к суициду несовершеннолетнего, нарушении свободы вероисповедания, а также самоуправстве.

В июне прошлого года Ксения Собчак приезжала на Средний Урал, чтобы снять фильм об отце Сергии и его сторонниках. Однако ее поездка в Среднеуральский женский монастырь обернулась скандалом: на территории обители на Ксению и ее съемочную группу напали монахини и «крепкие мужики уголовного вида». Режиссер Собчак Сергей Ерженков после обращения к врачу заявил о переломе руки. Тогда же Ксения и ее команда написали заявление в полицию.

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КИНО

Героями документального фильма, над которым работала Ксения Собчак, стали бывшие послушники Среднеуральского женского монастыря. На видео они заявили о насилии, которому подвергались в стенах обители. Причем на тот момент послушники были несовершеннолетними.

- Я и наша съемочная группа проходим свидетелями по делу отца Сергия. В СК у нас был разговор на тему нашего журналистского расследования. Меня спрашивали про детей, которые с нами связались, просили показать материалы, которые не вошли в фильм. В общем, их интересовало все, что связано с насилием над детьми, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ксения Собчак. - Мы поделились всеми материалами, так как я считаю, что это вопиющая история, есть факты и человек должен нести за них ответственность. Хотя я и с большим недоверием отношусь к нашим правоохранительным органам.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ХРИСТИНЫ

Телеведущая также рассказала о том, как ее команде удалось найти бывших послушников Среднеуральского женского монастыря, которые стали героями фильма «Монастырь особого назначения: насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым».

- В целом мы начали эту историю, потому что с нами связалась Христина и дальше – с ее помощью – мы начали искать остальных ребят. Кто-то вышел на нас сам, а кого-то нашли мы, - уточнила Ксения Собчак.

После выхода фильма со съемочной группой стали связываться и другие пострадавшие. Их данные команда Ксении Собчак передала в СК. Всего она поделилась со следователями контактами восьми человек.

Напомним, осенью прошлого года Следственный комитет завел два уголовных дела по фактам возможного издевательства над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря. Уголовные дела по статьям «халатность» и «истязание» являются безфигурантными.

Отец Сергий с конца прошлого года находится в московском СИЗО. Туда он попал после штурма Среднеуральского женского монастыря, который случился в ночь на 29 декабря 2020. Недавно расследование уголовного дела против отца Сергия завершилось. Следствие продлило ему арест до конца августа.

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