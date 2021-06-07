Опальному отцу Сергию продлили арест до конца августа

Бывший схиигумен находится в изоляторе с конца декабря прошлого года. Фото: Басманный суд Москвы

В Московском городском суде в понедельник, 7 июня, вновь продлили арест опальному отцу Сергию (Николаю Романову). Под стражей он останется до конца августа.

Напомним, в конце мая экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря продлили арест в СИЗО до 21 июня. Но сейчас следствие вновь обратилось к суду с требованием продлить срок содержания отца Сергия за решеткой, на этот раз до 29 августа.

Один из адвокатов Николая Романова Павел Бабиков объяснил «КП-Екатеринбург», почему следствие решило продлить арест для бывшего схимника. Силовики опасаются, что не успеют выполнить все процессуальные действия. Напомним, расследование уголовного дела против отца Сергию завершено. Теперь силовикам необходимо заручиться согласием прокуратуру.

- По мнению следствия, этого срока (до 29 августа) будет достаточно для того, чтобы отправить дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем направить его в суд, - уточнил Павел Бабиков.

В итоге суд согласился с доводами следствия.

- 07 июня 2021 года Московский городской суд продлил срок содержания под стражей в отношении Николая Романова до 29 августа 2021 года, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Мосгорсуде.

Напомним, бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем уголовным статьям: склонение к, суициду несовершеннолетнего, нарушение свободы вероисповедания, а также самоуправство. Как уточнил Павел Бабиков, общий объем материалов по этим уголовным делам составляет 28 томов.

В изоляторе Николай Романов содержится с конца декабря прошлого года. Туда его поместили вскоре после штурма Среднеуральского женского монастыря. После этой операции отца Сергия доставили на допрос, а затем перевезли в столицу.