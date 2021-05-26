Суд продлил арест опальному отцу Сергию

Николая Романова обвиняют по трем уголовным статьям. Фото: Басманный суд Москвы

В Басманном суде Москвы в среду, 26 мая, продлили арест опальному отцу Сергию (Николаю Романову). Бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря обвиняют по трем уголовным статьям: склонение к суициду, нарушение свободы вероисповедания, а также самоуправство.

Сейчас бывший схимонах находится в московском СИЗО. В изоляторе Николай Романов содержится с конца декабря прошлого года. Туда его поместили вскоре после штурма Среднеуральского женского монастыря. После этой операции отца Сергия доставили на допрос, а затем перевезли в столицу.

- Продлить срок содержания под стражей для Романова Николая Васильевича до 21 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайств со стороны защиты об изменении меры пресечения на не связанную с лишение свободы, отказать, - рассказали в Басманном суде Москвы.

Отец Сергий находится под стражей с конца прошлого года. Фото: Басманный суд Москвы

Напомним, бывший священнослужитель был отстранен от сана. Это было связано с его скандальными видеопроповедями. В них он, в частности, призывал не соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом, а также нелестно высказывался о руководстве РПЦ и правительстве России. Но после отстранения от сана экс-схиигумен не остановился. Он отказался покидать территорию обители, как от него требовал глава Екатеринбургской метрополии. Ослушавшись, отец Сергий был отлучен от церкви, став раскольником.

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