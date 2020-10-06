СК возбудил уголовное дело из-за истязания детей в монастыре отца Сергия

Сергия Романова лишили сана и отлучили от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил дело по факту истязания детей в монастыре отца Серия. На данный момент сообщается о насилии над семью детьми. В СКР отмечают, что преступления над детьми стали следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей родителями.

- В период с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря, действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям, - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, что сейчас монастырь находится под контролем опального отца Сергия (Романова) и его послушников. Формально обитель относится к екатеринбургской епархии, но даже после отлучения от церкви бывший схимонах не покидает ее.

Летом этого года монастырь «прославился» на всю страну после того, как на его территории напали на съемочную группу Ксении Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ