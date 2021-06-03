Стрельба случилась на Химмаше 30 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики рассказали о состоянии девятилетней Алины Березина, которая пострадала в стрельбе на Химмаше в Екатеринбурге. Школьница стала жертвой бывшего полицейского Сергея Болкова, который открыл стрельбу со своего балкона. Мужчина попал ребенку в живот, пуля прошла насквозь. Сейчас девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, также она не пришла в сознание после операции в ОДКБ №1.

- Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Есть положительная динамика, - рассказал Константин Шестаков, пресс-секретарь свердловского Минздрава.

Ранее «Комсомолка» связывалась с мамой Алины Березиной. По словам Эльвиры, дочка в реанимации. Родители большую часть времени проводят с ней.

Также мать пострадавшей рассказала о том вечере, когда случилась стрельба. Вечером 30 мая Эльвира Березина вместе с дочкой сидели в машине прямо под окнами Сергея Болкова в ожидании главы семьи, который отошел за продуктами. Пуля из карабина «Вепрь», принадлежавшего «уральскому Рэмбо», попала в лобовое стекло, а после отрикошетила в живот девочке.

Девятилетней Алине ампутировали 30 сантиметров кишечника.

Напомним, помимо ребенка в стрельбе пострадал и сотрудник Росгвардии, который первым прибыл на место. Сергей Болков забаррикадировался в квартире и палил с балкона несколько часов. В тот же вечер бойцам СОБРа удалось задержать его. Мужчина был сильно пьян, в крови обнаружили 1,17 промилле. Сам он заявил, что частично помнит момент стрельбы и раскаивается. Чкаловский суд Екатеринбурга арестовал его до 29 июля, но защитник Болкова уже подал апелляцию.

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