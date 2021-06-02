Сергей Болков выстрелил в машину семьи Березиных, когда Алина сидела на заднем сидении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раненая во время стрельбы на Химмаше 9-летняя Алина Березина по-прежнему находится в медикаментозной коме, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она так и не пришла в сознание после операции в ОДКБ № 1.

- Состояние пациентки тяжелое, стабильное, - отмечают представители медицинского учреждения.

«Комсомолке» удалось связаться с матерью девочки. Как выяснилось, сейчас родители Алины большую часть времени проводят в больнице.

- Пока все без изменений, дочка в реанимации. Нам ничего не нужно, нас лечат бесплатно, - рассказала мама Алины.

Вечером 30 мая Эльвира Березина вместе с дочкой сидели в машине прямо под окнами Сергея Болкова в ожидании главы семьи, который отошел за продуктами.

Бывший полицейский вел стрельбу из окна четвертого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пуля из карабина «Вепрь», принадлежавшего «уральскому Рэмбо», попала в лобовое стекло, а после отрикошетила в живот девочке.

Врачам пришлось ампутировать 30 сантиметров кишечника.

- В 21:15 бригадой скорой помощи была доставлена девочка 9 лет. После 30 минутной подготовки была проведена четырехчасовая операция, которая прошла достаточно успешно. Пациент введен палату реанимации, находится на искусственной вентиляции легких. Также ведется плановое обезболивание и инфузионная терапия. Дальнейшие прогнозы мы воздерживаемся давать. Девочка находится в медикаментозном сне. Ранение тяжелое, хотя бы по характеру его травмы - пуля прошла насквозь, через всю брюшную полость, - рассказал заведующий отделением реанимации ОДКБ №1 Виталий Лазутин.

В тот же вечер бойцы СОБРа задержали Сергея Болкова, который взялся за ружье в состоянии сильного опьянения. В его крови выявили 1,17 промилле. Сам он заявил, что частично помнит момент стрельбы и раскаивается. Чкаловский суд Екатеринбурга арестовал его до 29 июля, но защитник Болкова уже подал апелляцию.

- Я очень виноват. Очень. Я не вел прицельный огонь. Я в девочку не стрелял, я не видел ее. Хочу принести извинения, - шепотом произнес из камеры Болков.

Уже известно, что бывший полицейский был уволен из МВД более 10 лет назад. Последнюю неделю он был в запое из-за развода с женой, которая уже давно с ним не живет. У Болкова есть 12-летний сын и 27-летняя дочь. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство ребенка и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В квартире Болкова нашли три карабина и десятки пуль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергею Болкову грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

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