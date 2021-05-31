31 мая Сергею Болкову изберут меру пресечения. Фото: скрин с видео СКР

Следственный комитет предъявил обвинение 48-летнему Сергею Болкову, который 30 мая 2021 года открыл огонь по людям с балкона своего дома на улице Бородина, 31. Все происходило в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Стрельба началась в 20:00 вечера. Итог: двое раненых. Сотрудник Росгвардии получил сквозное ранение в голень, 9-летнюю девочку ранило в живот, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Сам Болков находится в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. Подозреваемый ждет, когда ему вынесут меру пресечения.

Сергея Болкова допросили на следующий день после стрельбы. Фото: скрин с видео СКР

Тем временем, Следственный комитет России опубликовал часть допроса Сергея Болкова.

- Понимаете по какому вопросу задержаны?

- Не поясню.

- Как оружие в руки брали, помните?

- Помню.

- Как стреляли, куда стреляли?

- С балкона.

Следователи возбудили два уголовных дела.

- Часть 3 статьи 30, часть 2 статья 105 УК РФ – «Покушение на убийство малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений».

- Статья 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как рассказал «Комсомолке» адвокат по уголовным делам Сергей Колосовский по данным обвинениям Болкову может грозить пожизненное заключение. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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