2020-07-02T12:05:48+03:00
Общество

«Приходите в качестве свидетелей»: схиигумен Сергий просит поддержать его на церковном суде

Ранее скандальный духовник игнорировал заседания в Екатеринбургской епархии и скрывался в Среднеуральском женском монастыре
Олег ГАЛИМОВ
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В епархии призывали молиться за вразумление схиигуменаВ епархии призывали молиться за вразумление схиигуменаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне третьего заседания церковного суда Екатеринбургской епархии по делу отца Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, скандальный схиигумен попросил поддержки у своих сторонников. Неожиданно духовник заявил о необходимости присутствия свидетелей.

- Кто хочет, приходите в качестве свидетелей. Без вас судебное заседание будет самосудом, - передает обращение схиигумена Сергия его помощник Всеволод Могучев.

Отец Сергий стал священником незаконно?

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Последние дни о бывшем духовнике Натальи Поклонской все говорили из-за нападения на съемочную бригаду Ксении Собчак. Журналистка пыталась снять фильм про монастырь, но все закончилось потасовкой и кражей аппаратуры. Оператор телеведущей Сергей Ерженков получил перелом кисти и уже готовится подавать на послушников схиигумена в суд.

Оператор Собчак хочет отсудить у послушников отца Сергия миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оператор Собчак хочет отсудить у послушников отца Сергия миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Флешку восстановили, 80 процентов содержимого удалось вернуть. Но там были скиты. Послушникам отца Сергия придется компенсировать порядка миллиона рублей, - написал Ерженков в Facebook.

Сейчас Среднеуральский монастырь закрыт для посещения, въезд охраняется казаками, на территорию пускают лишь проживающих там послушников.

КСТАТИ

Команда Собчак также обвинила руководство монастыря в насилии над детьми. В ответ послушники записали видео с детьми, проживающими на территории святыни.

Мы показали эти кадры эксперту по лжи, профайлеру Илье Анищенко. По его словам, дети буквально боятся, когда слышат имя отца Сергия.

Как живут дети в Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия.Видео: Всеволод Могучев

- Обратите внимание на реакцию маленькой девочки: когда ее спрашивают про схиигумена, она вытягивает одну руку, а второй начинает дергать косичку и перекатывается с ноги на ногу. Кроме этого на ее лице видна сильная эмоция – отвращение и неприязнь. У мальчика Саши до вопроса есть легкая улыбка на лице. Но как только задают вопросы о жизни здесь, у него лицо каменеет, улыбка пропадает. Также идет блокировка глаз – он закрывает и опускает их. Сильный контраст между двумя эмоциональными состояниями. Не берусь судить, с чем это связано, но перепады настроения сразу бросаются в глаза. Реакции плохие с точки зрения профайлинга, - рассказал «КП» Илья Анищенко.

Дети из Среднеуральского монастыря начинают нервничать при упоминании об отце Сергие

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ИСТОЧНИК KP.RU

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