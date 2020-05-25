В Екатеринбурге под суд отправили соучредителя сети «Красное&Белое», где произошла вспышка COVID-19

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении, заведенное на соучредителя сети алкомаркетов «Красное&Белое». Напомним, что не так давно на одном из складов произошла крупная вспышка коронавируса – диагноз подтвердился больше, чем у 100 человек.

После этого региональный Роспотребнадзор начал масштабную проверку всех филиалов сети. Практически в каждом были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

- Не был представлен пятидневный запас санитарно-гигиенических масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Данные на 25 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, перед началом рабочих смен у сотрудников не измеряли температуру тела. Как добавили в суде, на момент проверки Роспотребнадзором в некоторых филиалах к работе были допущены сотрудники, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.

Складу «Абсолют», где и была выявлена вспышка, санврачи дали время, чтобы устранить все нарушения, однако этого так и не было сделано. Это привело к заражению сотрудников. Поэтому Роспотренбназдор обратился в суд с требованием привлечь соучредителя сети в административной ответственности и закрыть склад. Рассмотрение дела назначено на 28 мая в 12:00.

Кстати, не так давно губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что больше всего заболевших сотрудников сети – трудовые мигранты, которые проживают в Железнодорожном районе. В выходные там прошли проверки полицейских и Роспотребнадзора.

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