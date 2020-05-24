2020-05-24T17:16:51+03:00
Общество

В Свердловской области на дезинфекцию подъездов выделили почти 100 миллионов рублей

Губернатор Евгений Куйвашев призвал сообщать о случаях когда дезинфекторы не обрабатывают подъезды
Евгений СТОЯНОВ
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По словам губернатора, в Екатеринбурге каждый подъезд должен обрабатываться ежедневноПо словам губернатора, в Екатеринбурге каждый подъезд должен обрабатываться ежедневноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выделили дополнительные средства на обработку подъездов чтобы не допустить распространение COVID-19. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- В том числе по вашим комментариям я вижу, что есть случаи, когда УК игнорируют требования об уборке помещений. Мы разбираемся с такими случаями отдельно. Не должно быть ситуации, когда не хватило денег, людей или чистящих средств. Тем более, что только в начале мая на уборку было выделено дополнительно более 68 млн рублей, до этого в бюджете закладывали ещё около 30 млн рублей, - написал глава региона у себя в Instagram.

Губернатор напомнил, что помимо масок и санитайзеров бороться с коронавирусом помогает соблюдение банальных правил гигиены. В том числе регулярное мытье и дезинфекция общественных пространств — особенно подъездов многоквартирных домов.

С конца марта еженедельная уборка с дезинфицирующими средствами должна проводиться в большинстве подъездов области. А в столице Урала такая процедура должна проводиться ежедневно, уточнил Евгений Куйвашев.

- Если вы видите, что санитарные требования не выполняются, обязательно сообщайте об этом, - отметил губернатор, правда, куда именно нужно жаловаться, не уточнил.

Напомним, по последним данным в Свердловской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. За последние сутки скончались еще два пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число смертей от пандемии в регионе выросло до 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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