В Свердловской области на дезинфекцию подъездов выделили почти 100 миллионов рублей

В Свердловской области выделили дополнительные средства на обработку подъездов чтобы не допустить распространение COVID-19. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- В том числе по вашим комментариям я вижу, что есть случаи, когда УК игнорируют требования об уборке помещений. Мы разбираемся с такими случаями отдельно. Не должно быть ситуации, когда не хватило денег, людей или чистящих средств. Тем более, что только в начале мая на уборку было выделено дополнительно более 68 млн рублей, до этого в бюджете закладывали ещё около 30 млн рублей, - написал глава региона у себя в Instagram.

Губернатор напомнил, что помимо масок и санитайзеров бороться с коронавирусом помогает соблюдение банальных правил гигиены. В том числе регулярное мытье и дезинфекция общественных пространств — особенно подъездов многоквартирных домов.

С конца марта еженедельная уборка с дезинфицирующими средствами должна проводиться в большинстве подъездов области. А в столице Урала такая процедура должна проводиться ежедневно, уточнил Евгений Куйвашев.

- Если вы видите, что санитарные требования не выполняются, обязательно сообщайте об этом, - отметил губернатор, правда, куда именно нужно жаловаться, не уточнил.

Напомним, по последним данным в Свердловской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. За последние сутки скончались еще два пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число смертей от пандемии в регионе выросло до 16.