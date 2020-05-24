За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. Всего на территории региона в настоящее время выявлено 3704 случая COVID-19.

- Состояние 18 больных, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, оценивается как тяжелое - они находятся на аппаратах ИВЛ, 39 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, общее же число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Среди новых заболевших жители Екатеринбурга (48 человек), а также Арамильского городского округа, Кушвы, Первоуральска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Верхотурья, Невьянска и Краснотурьинска.

Состояние 115 человек медики оценивают как средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также из больниц за минувшие сутки выписали еще 19 человек. За всем время вспышки пандемии свердловские медики вылечили 1226 пациентов с COVID-19.

К сожалению, печальная статистика умерших от коронавируса пополнилась двумя новыми случаями. В настоящее время в регионе от COVID-19 скончались 16 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 мая 2020 года: куда повезут с COVID-19 и кто приказал проверить «Таганский ряд»

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксирован 171 новый случай заражения коронавирусом, которые доставлены в инфекционные отделения больниц Свердловской области (подробнее)