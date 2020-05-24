Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 мая 2020 года: куда повезут с COVID-19 и кто приказал проверить «Таганский ряд»

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксирован 171 новый случай заражения коронавирусом, которые доставлены в инфекционные отделения больниц Свердловской области.

Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале составило 3 614 человек, из которых 1 207 пациентов полностью вылечились от коронавируса. Только за последние сутки домой отправили 144 человека. Постепенно число выздоровевших за сутки приближается в числу заболевших. На сегодняшний день от коронавируса в области скончались 14 человек.

Новые случаи зафиксированы в Екатеринбурге (+96), Нижнем Тагиле, Первоуральске, Дегтярске, Березовском, Асбесте и многих других населенных пунктах. На сегодняшний день данные о пациентах, находящихся в тяжелом состоянии разнятся. По данным оперативного штаба региона таких сегодня 10 человек, но губернатор в своем Instagram в субботе назвал цифру - 52 пациента. Также 103 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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КУДА ПОВЕЗУТ С КОРОНАВИРУСОМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, куда госпитализируют жителей региона, у которых диагностируют коронавирус. В начале пандемии COVID-19 зараженных граждан везли в Городскую больницу №40 в Екатеринбурге, чуть позже список пополнила ЦГКБ №6.

Сейчас же по региону в инфекционных отделениях больниц создано 5 848 мест, куда отправляют пациентов с коронавирусом, пневмониями и ОРВИ. Если заболевание протекает в легкой форме, то человек попадает в инфекционное отделения медицинского учреждения по месту жительства, если в тяжелой – то могут отправить туда же, либо в перепрофилированные для лечения COVID-19 больницы.

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Сегодня по области занято 55,1% коек для больных коронавирусом, в Екатеринбурге этот показатель составляет 80%.

С утра стражи порядка посетили "Таганский ряд". Фото: УМВД по Екатеринбургу

ЭПИЦЕНТР

На днях Железнодорожный район Екатеринбурга стал самым неблагополучным по распространению коронавируса. На Сортировке расположен рыночный комплекс «Таганский ряд», на котором трудятся множество мигрантов. Многие из них живут в этом же районе.

В субботу, 23 мая, на рынке провели проверку. Оказалось, что здесь далеко не всегда соблюдается режим социального дистанцирования, а многие ходят без масок. В итоге было выписано полтора десятка протоколов в отношении нарушителей.

Позже оказалось, что проверку провели по указанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ситуацию в Железнодорожном районе взял на карандаш.

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