В Екатеринбурге назвали район, где больше всего заболевших COVID-19

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 3 443 случая заражения коронавирусом. Из этого числа только 2 185 человек – жители Екатеринбурга. Столица Урала находится на первом месте среди городов региона с числом заболевших. Сегодня во время брифинга с журналистами вице-губернатор области Павел Креков назвал район, в котором выявили больше всего случаев COVID-19. Им оказался Железнодорожный район.

- К сожалению, в этом районе подавляющее большинство не соблюдает санитарные нормы и самоизоляцию, а также не носит защитных масок. Именно жители этих районов демонстрируют серьезную разницу в заболевании пневмонией, вирусными респираторными заболеваниями и, к сожалению, коронавирусом, - заявил Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, вице-губернатор добавил, что большинство заболевших сотрудников склада сети «Красное&Белое» - как раз жители Железнодорожного района. Большая часть из них – трудовые мигранты, которые снимают там жилье и живут по нескольку человек в одном маленьком помещении.

- Они стали носителями инфекции. В ближайшие выходные по поручению губернатора там будут работать усиленные наряды полиции. Сейчас к делу будут подключаться и специалисты Роспотребнадзора, и прокуратура, и полиция, - рассказал Креков.

На сегодняшний день Роспотребнадзор проверил уже порядка 80% всех алкомаркетов этой сети. С руководством проводится совместная работа: всех сотрудников обследуют за счет компании и, в случае необходимости, изолируют. При этом, по словам вице-губернатора, заболела все-таки лишь малая часть всех сотрудников сети - примерно 15% от общего числа.

Напомним, вспышка на складе «Красного&Белого» произошла в минувшие выходные – больше, чем у 100 сотрудников, подтвердился коронавирус. После чего дело на перо взяли специалисты Роспотребнадзора, которые стали обследовать каждый из филиалов. Во многих обнаружили грубые нарушения: отсутствие проветривания помещения, дезинфекции, термометрии сотрудников.

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