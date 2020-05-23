В Свердловской области число зараженных и выздоровевших от COVID-19 почти уровнялось

В Екатеринбурге и Свердловской области по свежим данным за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 171 пациента, которые доставлены в больницы уральской столицы и области.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемиии коронавируса на Среднем Урале составило 3 614 человек. Из них – 1 207 человек полностью вылечились от вируса, за сутки этот показатель составил 144 пациентов. То есть число выздоровевших постепенно приближается к количеству заболевших за сутки.

Между тем, за сутки в регионе от коронавируса скончались еще два человек, а общее число смертей от нового вируса в Свердловской области составило 14 человек.

В Екатеринбурге зарегистрированы 96 новых случаев заражения. Остальные доставлены в больницы из Сухого Лога, Нижнего Тагила, Нижний Серег, Верхней Пышмы, Березовского, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Кушвы, Нижней Туры, Первоуральска, Новоуральска, Режа, Ревды, Артемовского, Заречного, Кировграда, Красноуральска, Камышлова, Дегтярска, Кировграда, Краснотурьинска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Красноуфимского и Байкаловского районов, а также Арамильского, Ачитского, Ивдельского, Белоярского, Талицкого и Сысертского городских округов. Один из заболевших, прибывший из другого региона, находится в обсервации.

По сведениям от врачей, сейчас 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 103 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.