Полиция проверяет «Таганский ряд» на соблюдение самоизоляции

В субботу утром, 23 мая, сотрудники полиции Екатеринбурга отправились в самый неблагополучный район города в период пандемии коронавируса – Железнодорожный.

Рынок проинспектировали утром, 23 мая. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Первым местом для проверки стал торговый комплекс «Таганский ряд», где работает большое количество мигрантов. Их проверили на предмет соблюдения режима самоизоляции.

Мужчина вел себя неадекватно. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время рейда полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Сотрудники ППСП отправили его на медицинское освидетельствование.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Итоги проверки подведут сегодня днем. Сортировка традиционно считается микрорайоном, где проживает большое число мигрантов. Это увеличивает риск распространения здесь коронавирусной инфекции.