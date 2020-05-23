Полиция проверяет «Таганский ряд» на соблюдение самоизоляции
В субботу утром, 23 мая, сотрудники полиции Екатеринбурга отправились в самый неблагополучный район города в период пандемии коронавируса – Железнодорожный.
Рынок проинспектировали утром, 23 мая. Фото: УМВД по Екатеринбургу
Первым местом для проверки стал торговый комплекс «Таганский ряд», где работает большое количество мигрантов. Их проверили на предмет соблюдения режима самоизоляции.
Мужчина вел себя неадекватно. Фото: УМВД по Екатеринбургу
Во время рейда полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Сотрудники ППСП отправили его на медицинское освидетельствование.
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Итоги проверки подведут сегодня днем. Сортировка традиционно считается микрорайоном, где проживает большое число мигрантов. Это увеличивает риск распространения здесь коронавирусной инфекции.
На рынке "Таганский ряд" задержали неадекватного мужчину.В торговом комплексе провели рейд на предмет соблюдения режима самоизоляции. Видео: УМВД по Екатеринбургу
ИСТОЧНИК KP.RU
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