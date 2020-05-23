Евгений Куйвашев объяснил утреннюю проверку на рынке «Таганский ряд»

23 Май 2020 2020-05-23T21:21:22+03:00

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В Екатеринбурге на рынке «Таганский ряд», где работает множество мигрантов, полицейские провели массовый рейд, в ходе которого составили полтора десятка протоколов и материалов о нарушениях.

Один из граждан в ходе проверки был задержан в неадекватном состоянии и отправлен на медицинское освидетельствование.

На днях оказалось, что Железнодорожный район Екатеринбурга стал самым неблагополучным по эпидобстановке. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение провести рейд министерству общественной безопасности на рынке «Таганский ряд».

- Эта работа будет продолжена. Я надеюсь на сознательность жителей района, обязательно соблюдайте масочный режим, режим социального дистанцирования, - посоветовал Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU