Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом. При этом, родителей госпитализировали в одну больницу, а детей – в другую.

Мама вполне обоснованно волновалась о самочувствии своих детей, информацию о которых ей передавали только раз в сутки. В этой ситуации разобрались – теперь вся семья лечится в одной больнице в Заречном.

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В связи с этой ситуацией губернатор Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом. По его словам, если заболевание протекает в легкой форме, то пациента госпитализируют в инфекционное отделение больницы по месту жительства. Если случай с COVID-19 тяжелый или средней тяжести, то больного отправляют и в инфекционное отделение по месту проживания, и в перепрофилированные для лечения коронавируса медицинские организации Свердловской области.

Больных коронавирусом госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту жительстваФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, учитываются индивидуальные особенности пациентов. Сейчас в регионе создано 5 848 мест в инфекционных отделениях, где проходят лечение уральцы с коронавирусом, пневмониями и симптомами ОРВИ.

В Екатеринбурге занято 80% коек (2 204), а в области – чуть больше 55% (1 738). В тяжелом состоянии с коронавирусом сейчас находятся 52 пациента, из которых 14 человек – на аппаратах искусственной вентиляции легких. В пневмониями в тяжелом состоянии находятся 55 человек, 17 из них – на ИВЛ, выписано 1 267 человек.

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