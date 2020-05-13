2020-05-13T18:12:27+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не коронавирус, не возьмем»: на Урале девушка обвинила врачей в смерти мамы, которой отказали в госпитализации

Скорая не хотела забирать женщину в больницу, а потом уже было поздно
Юлия СТАЛИНА
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Девушка записала эмоциональное видео, где попросила Минздрава России разобраться с ее ситуацией.Девушка записала эмоциональное видео, где попросила Минздрава России разобраться с ее ситуацией.
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Жительница города Березовский обвинила врачей в смерти матери. По словам Елены Праведниковой, дочери пострадавшей, 20 апреля у женщины прихватили почки, и муж вызвал ей скорую. Медики отказались госпитализировать пациентку, пожали плечами и сказали:

- Если бы это был коронавирус, забрали. А так, куда нам ее?

Врачи решили, что у пациентки рак позвоночника. Все потому что 24 года назад женщина поборола онкологию. Выписали таблетки. Свердловчанка соблюдала все предписания медиков, но стало хуже через пять дней.

- У моей мамы не было рака, а был всего лишь камень в мочеточнике. И если бы врачи отвезли в больницу и сделали УЗИ, операцию, то у моей мамы были шансы выжить, - уверена дочь пострадавшей Елена Праведникова. - Мама умерла в жутких муках.

Свердловчанка рассказала о таинственной смерти своей матери.Видео: Елена Праведникова

Позже вскрытие показало, что женщина умерла не от рака, а от камней в почках. Камень закупорил мочеточник, пошел гнойный процесс и женщина скончалась от заражения крови.

- Вместо почки был мешочек с гноем. Никаких метастазов нет, - плачет девушка.

Девушка также жалуется на условия в ЦРБ Березовского. По словам Елены, помимо безразличного отношения к ним, в поликлинике не хватало оборудования для обследования ее матери, ни обезболивающих препаратов.

Елена записала эмоциональное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором попросила разобраться в ее ситуации и в целом обратить внимание на больницу в Березовском.

- Нам нужна модернизация больничного городка. Нам нужны молодые, профессиональные врачи, а не жестокие хладнокровные убийцы в белых халатах, - просит она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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