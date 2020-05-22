Екатеринбурженка с COVID-19 поехала в больницу, только когда санитарный врач приютил ее собачку

В Свердловской области 17 марта был официально зафиксирован первый случай подтвержденного коронавируса. Заразу подхватила девушка, которая путешествовала по Италии. Однако когда ее диагноз подтвердился, она не сразу согласилась поехать в больницу. Причиной тому стала маленькая собачка, которая вот-вот могла остаться в квартире на долгое время без хозяйки. Чтобы ситуация разрешилась, сотрудникам Роспотребнадзора пришлось приютить питомца у себя.

О том, как это было «Комсомолке» рассказала замначальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская. Именно это подразделение занималось госпитализацией первого в истории области больного с COVID-19.

НЕ СООБЩАЛИ ДИАГНОЗ, ЧТОБЫ НЕ ПУГАТЬ

Сейчас Роспотребнадзор перед госпитализацией уже может сообщать пациенту, что у него подтвержден COVID-19. Но на момент госпитализации первого больного в Свердловской области регламент работы был другой. Девушке не сообщали диагноз, чтобы не пугать.

- Мы сказали, что у нас есть только подозрение на коронавирус, но ей нужно собирать вещи и готовиться к госпитализации в 40-ю больницу. Мы начали ей звонить где-то в 21-22 часа, а на госпитализацию приехали уже к половине двенадцатого. Конечно, у человека был шок, хотя специалисты её, естественно, предупредили, что приедут в защитных костюмах и просили не пугаться. Но все равно пришлось долго с ней беседовать и успокаивать, - вспоминает Ольга Лосевская.

После госпитализации девушки тщательно обработали ее подъездФото: Алексей БУЛАТОВ

ФОТО СОБАЧКИ ОТПРАВЛЯЛИ ПО WHATTS AAP

Вскоре для санитарных врачей появилась новая проблема. Оказалось, что у девушки в квартире живет маленькая собачка породы джек-рассел-терьер. Пациентка наотрез отказалась бросить своего питомца одного.

- Ей действительно было не с кем оставить питомца. Мама была вместе с девушкой на отдыхе в Италии, поэтому ее тоже пришлось госпитализировать как контактную из первого круга лиц. Брат был в командировке и тоже не мог взять питомца, - объясняет Ольга Лосевская.

Тогда один из сотрудников Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора вызвался взять собаку к себе домой. Пообещал ухаживать, пока брат девушки не вернется из командировки.

- Перед этим мы обратились за консультацией в Россельхознадзор, где нам подтвердили, что животные не заболевают коронавирусом и не являются его переносчиками. Собака жила у нашего сотрудника около двух дней – пока брат девушки не вернулся из командировки. При этом он кормил собаку только тем кормом, который порекомендовала хозяйка. Еще он постоянно фотографировал, как собака ест и как он с ней гуляет и отправлял эти фото девушке по WhatsApp.

Скоро мы опубликуем большое интервью с Ольгой Лосевской, посвященное эпидемиологическим расследованиямФото: Евгений СТОЯНОВ

К счастью, хозяйка собаки переболела СОVID-19 в легкой форме и сегодня здорова.

КСТАТИ

Скоро «Комсомолка» опубликует большое интервью с Ольгой Лосевской. Санитарный врач рассказала, что собой представляет эпидемиологическое расследование, можно ли заразиться коронавирусом через вентиляцию в квартирном доме и многое другое.

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