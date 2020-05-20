Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 20 мая 2020 года: открытие главного парка и растущая безработица

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала февраля 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, общее число заболевших составило 2 999 человек. Медики смогли полностью вылечить от COVID-19 817 человек, которые уже вернулись в свои семьи.

Новые зараженные прибыли в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Серова, Асбеста, Артемовского, Бисерти, Березовского, Краснотурьинска, Режевского, Артинского и Ачитского городских округов, а также из Камышловского района.

На сегодняшний день 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, сто человек - в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. С начала пандемии от коронавируса в Свердловской области погибли 7 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Тема дня: почему губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции? 00:00 00:00

Гуляет коронавирус и по больницам Екатеринбурга: в минувшие выходные сразу три отделения закрыли на карантин в Свердловском онкологическом госпитале. Причиной этому стал COVID-19 у одного из пациентов.

В начале новой недели у семи сотрудников подстанции скорой помощи №3 на Уралмаше тоже диагностировали опасное заболевание. Отметим, что станция скорой помощи продолжает функционировать в нормальном режиме.

Из-за тревожной статистики в Екатеринбурге и Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев продлил карантин с некоторыми послаблениями до 25 мая.

Безработица на Урале продолжит растиФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на это, с 19 мая в регионе возобновился плановый прием в районных и городских поликлиниках. Также для прогулок доступны парки и скверы.

С 20 мая откроет свои двери для посетителей одно из главных мест для отдыха горожан – ЦКПиО. Он будет работать с 6 часов утра до 10 часов вечера.

Правда, здесь придется соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и соблюдать масочный режим.

БЕЗРАБОТИЦА БУДЕТ РАСТИ

С началом режима самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области резко подскочила безработица. Уральцы буквально атаковали заявлениями о постановке на учет Центр занятости.

Часть бизнеса взяла паузу в работе, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, сотрудников оставили дома без денег, а кого-то уволили.

Если на начало 2020 года в регионе число безработных составляло 20 017 человек, то к 20 мая выросло до 54 569 человек. Об этом сообщила заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

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По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, к середине лета можно ожидать новой волны увольнений. Многие предприниматели до майских праздников ждали помощи от государства, а когда не получили ее, то постепенно начали уведомлять сотрудников об увольнении. По закону это делается за два месяца. Соответственно в июле многие специалисты придут на биржу труда.

Сергей Жуков посетит Екатеринбург через годФото: Артем КИЛЬКИН

«РУКИ ВВЕРХ!» НЕ ПРИЕДУТ

С конца 2019 года в Екатеринбурге анонсировали долгожданный большой концерт группы «Руки Вверх!». Под песни и танцы должны были отдать одну из лучших летних площадок – стадион «Екатеринбург-Арена».

Но пандемия коронавируса внесла свои правки в гастрольный график музыкантов. Лидер коллектива Сергей Жуков объявил, что концерт переносится на год и состоится в 2021 году. Будущий концерт станет юбилейным – коллективу исполняется 25 лет.

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- Верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, - подчеркнул в обращении лидер «Руки Вверх!».

Известная предварительная дата будущего концерта – 3 июля 2021 года. Также билеты на отмененный концерт можно будет вернуть. Информация об этом появится в начале этого лета.

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