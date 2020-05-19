2020-05-19T18:25:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за коронавируса концерт «Руки Вверх!» перенесли на год

Музыкант должен был выступать в июле на «Екатеринбург Арене»
Алина СУРИНА
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Следующий год будет для группы знаковым - коллективу «Руки Вверх!» исполнится 25 летСледующий год будет для группы знаковым - коллективу «Руки Вверх!» исполнится 25 летФото: Артем КИЛЬКИН
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В Екатеринбурге из-за коронавируса концерт «Руки Вверх!» перенесли на год. О переносе стадионного тура объявил лидер группы Сергей Жуков. Музыкант должен был выступать на «Екатеринбург Арене» в июле. Сейчас из-за пандемии коронавируса, концерт состоится только в 2021 году. Но музыкант не сильно расстроился, так как следующий год будет для группы знаковым - коллективу «Руки Вверх!» исполнится 25 лет.

- Мы сильно расстроились, что были вынуждены отменить стадионный тур в этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемий коронавируса. – рассказал Сергей Жуков. - Я верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год «Руки Вверх!» порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны. Обещаю: будет круто!

Концерт «Руки Вверх!» на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится 3 июля 2021 года. Все приобретенные ранее билеты на концерты группы будут действительны в следующем году. Информация по возвратам появится после 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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