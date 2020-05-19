Что делать, если разбился ртутный градусник: советы от свердловских спасателей

19 Май 2020 2020-05-19T09:38:33+03:00

Как правильно собирать ртуть и куда ее выкидывать - в небольшой памятке

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В период пандемии коронавируса люди стали все чаще пользоваться ртутными градусниками. Но, зачастую, когда он вдруг случайно разбивается, многие не знаю, как правильно себя вести. Свердловские спасатели МЧС дали несколько советов. Самый главный – не паниковать.

- В организм человека ртуть попадает при вдыхании ее токсичных паров. Они наносят непоправимый вред здоровью, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Сонливость, головокружение, тошнота – только первые признаки отравления.

Признаки острого отравления – металлический привкус во рту, острая головная боль, насморк, боль при глотании, покраснение и кровоточивость десен. Ртуть может поражать центральную нервную, ферментативную и кроветворную системы организмы. Советы о том, как безопасно собрать ртуть с пола и других поверхностей.

Для начала нужно открыть окна и проветрить помещения. Затем надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку и приступить к сбору. Проще всего собирать шарики ртути с помощью резиновой груши или медицинского шприца без иголки. Самые мелкие шарики – с использованием канцелярского скотча.

- Пылесос использовать нельзя, иначе он тоже станет источником распространения паров ртути, - объяснили в МЧС. – Нельзя подметать ее веником или вытирать тряпкой. Ни в коем случае нельзя собранную ртуть выливать в унитаз или выкидывать в мусоропровод.

Ртуть нужно поместить в емкость с обычной водой и герметично закрыть. Туда же поместить все, что использовалось во время утилизации. После этого следует вымыть пол концентрированным раствором, состоящим из 1 столовой ложки любиого стирального порошка, 1 ложки пищевой соды, 1 колпачка хлорсодержащего средства или раствора марганцовки на 1 литр воды.

ИСТОЧНИК KP.RU