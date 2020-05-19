В Свердловской области резко выросло число безработных

19 Май 2020 2020-05-19T10:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области резко ухудшилась ситуация на рынке труда и в сфере предпринимательства.

По словам заместителя директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой, на 1 января 2020 года число официально зарегистрированных безработных в регионе составляло 20 017 человек, а на 19 мая уже 54 569 человек. То есть показатель с начала пандемии коронавируса вырос больше, чем в два раза.

Частично это связано с заметным ухудшением ситуации в сфере крупного, среднего и малого бизнеса, а также с ИП. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, уже в первые три недели ограничений 60 % бизнесменов заявили, что намерены сокращать коллективы.

- Каждый четвертый уже уволил часть сотрудников, и планирует продолжить работу в этом направлении. А 6% предпринимателей планируют уволить всех, аккумулировать деньги, и смотреть после окончания всей этой истории, что делать с этим бизнесом: возобновлять или нет, - говорит Андрей Беседин.

ИСТОЧНИК KP.RU