В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского
В ЦПКиО можно будет гулять и заниматься спортом
Парк Маяковского откроется для посетителей с 20 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского. В ЦПКиО можно будет гулять и заниматься спортом. Парк будет открыт для посетителей с шести утра до десяти вечера.
- Итак, с 20 мая парк открыт! Еще есть шанс застать весну: яблони и черемуха цветут и очень скучают по традиционным в это время года фотосессиям, - написали в сообществе парка ВКонтакте.
Как указано в сообщении парка ВКонтакте, прогулки в ЦПКиО разрешены только с соблюдением всех требований указа о социальном дистанцировании и соблюдением масочного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU