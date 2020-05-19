2020-05-19T20:05:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского

В ЦПКиО можно будет гулять и заниматься спортом
Алина СУРИНА
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Парк Маяковского откроется для посетителей с 20 маяПарк Маяковского откроется для посетителей с 20 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с завтрашнего дня откроется парк Маяковского. В ЦПКиО можно будет гулять и заниматься спортом. Парк будет открыт для посетителей с шести утра до десяти вечера.

- Итак, с 20 мая парк открыт! Еще есть шанс застать весну: яблони и черемуха цветут и очень скучают по традиционным в это время года фотосессиям, - написали в сообществе парка ВКонтакте.

Как указано в сообщении парка ВКонтакте, прогулки в ЦПКиО разрешены только с соблюдением всех требований указа о социальном дистанцировании и соблюдением масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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