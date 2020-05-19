«Сотрудницы гостиниц и столяры стали швеями»: из-за коронавируса порядка 150 предприятий Урала начали делать защитные костюмы и маски

19 Май 2020 2020-05-19T10:22:24+03:00

Из-за этого на некоторых из них в два раза пришлось увеличить штат сотрудников

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Проблемы в экономике Свердловской области, вызванные пандемией коронавируса, заставили многие предприятия легкой промышленности перепрофилироваться на выпуск средств индивидуальной защиты – масок и специальных костюмов. То же самое касается и жителей региона.

- Раньше мы делали спортивную одежду, а начали защитный костюмы делать для врачей «скорой помощи» в Свердловской и Тюменской области, а также для медиков Дагестана. Сейчас мы выпускаем порядка 500 защитных комбинезонов в день, - говорит Андрей Евтюхов, директор «Компании Рэй». - В связи с повышенным спросом продукции мы в два раза увеличили штат сотрудников. К нам пошли продавцы и сотрудницы гостиниц, даже столяр один пришел шить.

Сейчас по данным регионального министерства промышленности и науки в Свердловской области около 150-160 предприятий легкой промышленности заняты в производстве средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU