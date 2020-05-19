Свердловская область начала производить 12,5 миллионов медицинских масок в сутки при потребности в 7 миллионов

19 Май 2020 2020-05-19T10:26:59+03:00

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Предприятия Свердловской области стали полностью покрывать потребность региона в медицинских масках. Об этом сегодня, 19 мая, заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. В частности он отметил, что только лишь медицинским учреждениям региона, которых 191, каждые сутки нужно 100 тысяч масок. Если же говорить о всем населении региона, то их требуется около 7 миллионов штук в месяц.

- На 18 марта мы двумя предприятиями выпускали 45 тысяч масок в сутки, - говорит Сергей Пересторонин. – Они расходились не только по нашему региону, но и по всей России. Сейчас около 150-160 предприятий легкой промышленности принимают участие в производстве средств индивидуальной защиты. Месячный объем производства составляет 12,5 миллионов масок в месяц при потребности в 7 миллионов.

Как отмечают в региональном министерстве промышленности, маски будут производиться не только для удовлетворения текущей потребности региона, но и для закладки в государственный резерв, который отсутствовал в начале пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU