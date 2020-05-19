Число смертей увеличилось до семи: за сутки на Среднем Урале нашли еще 138 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области обнаружили еще 138 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, теперь в регионе почти три тысячи заболевших – 2 999 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге, он по-прежнему остается лидером среди всех городов региона с числом заразившихся.

Новыми пациентами стали жителей Екатеринбурга (+90), Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска.

- Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, в регионе зафиксирован еще один погибший от коронавируса за сутки. Таким образом, на Среднем Урале погибли семь человек.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 817 человек. Все они сдали двойные тесты и были отпущены по домам.

В выходные в Свердловском онкологическом диспансере на карантин закрыли сразу три отделения. Все из-за того, что у одного из пациентов обнаружили коронавирус. Его сразу же изолировали, а в помещениях провелась масштабная дезинфекция. Накануне стало известно, что у семи сотрудников подстанции скорой помощи №3, которая находится на Уралмаше, также обнаружили вирус.

Кроме того, в Свердловской области официально продлили режим самоизоляции – вплоть до 25 мая. Однако с некоторыми поправками: начиная с 19 мая в поликлиниках региона возобновились плановые приемы (но со всеми мерами безопасности), а также открылись парки и скверы для прогулок (но с соблюдением соцдистанцирования).

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.