Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге

19 Май 2020 2020-05-19T17:34:05+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков. По словам чиновника, логистический центр закрыли на карантин после вспышки коронавируса. Напомним, Covid-19 подтвердился у 136 сотрудников. Теперь санитарные врачи проверяют сеть на соблюдения всех норм. Если где-то обнаружат нарушения, магазины могут закрыть.

- Сама по себе продукция проверена, она угрозы не представляет. Я не вирусолог, но напомню, что вирус держится на поверхности не более трех дней. Все сроки уже прошли, к тому же продукция была сразу же обработана, - отметил Павел Креков.

О закрытии логистического центра объявил вице-губернатор Свердловской области. А вот в оперштабе ранее эту информацию опровергли. По их данным, Роспотребнадзор ввел ограничительные меры на складские помещения, в которых нашли заболевших. Но вот сам склад продолжает работать, никто его не закрывал.

ИСТОЧНИК KP.RU