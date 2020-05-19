Склад сети алкомаркетов «Красное&Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, продолжает работать

19 Май 2020 2020-05-19T15:05:43+03:00

Его не закрыли на карантин, но в помещениях проводится санобработка

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В минувшие выходные стало известно о том, что на одном из складов сети алкомаркетов «Красное&Белое» в Екатеринбурге произошла вспышка коронавируса – диагноз подтвердили сразу у 24 сотрудников. Но уже через несколько дней губернатор Евгений Куйвашев заявил, что число заболевших значительно больше – 136 человек.

- В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное&Белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram. - Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого.

Но пока что на лечение отправили только 26 человек. Остальные находится дома, на самоизоляции.

Как отметили в региональном оперштабе, Роспотребнадзор ввел ограничительные меры на складские помещения, в которых нашли заболевших. Но вот сам склад продолжает работать, никто его не закрывал.

- Говорить о закрытии склада – неверно. Сейчас проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия дл того, чтобы не допустить распространения инфекции среди работников, в том числе постконтактные тестирования, изоляция контактировавших и обеззараживание помещений, - заявили «КП-Екатеринбург» в оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших в Свердловской области достигло почти трех тысяч человек. В регионе зафиксировано семь смертей от коронавируса и больше 800 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU