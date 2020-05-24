2020-05-24T14:00:02+03:00
Общество

«Ужасное ощущение»: жена футболиста «Урала» Павла Погребняка рассказала, как их семья борется с коронавирусом

Нападающий находится в больнице, а его семья проходит лечение дома
Евгений СТОЯНОВ
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Мария рассказала, что у нее пропало обоняние. Фото: страница Марии Погребняк в InstagramМария рассказала, что у нее пропало обоняние. Фото: страница Марии Погребняк в Instagram
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Жена футболиста ФК «Урал» Павла Погребняка Мария рассказала, как их семья борется с коронавирусом.

Напомним, в пятницу, 22 мая, футбольные болельщики узнали о том, что у нападающего диагностировали коронавирус. Позже выяснилось, что симптомы COVID зафиксировали и у семьи игрока.

О своем состоянии, а также о состоянии троих детей Мария рассказала у себя в Instagram.

- У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды. Воспалились гланды, - уточнила жена футболиста.

Сейчас она лечится на дому. Антибиотики Мария пока не принимает. У старшего сына температуры нет, правда есть сильный кашель. Взятый у него тест уже подтвердил коронавирус, уточняет Мария. Сын Марии уже начал принимать антибиотики.

У второго сына Марии, которого как и отца зовут Павел, до недавнего времени была рвота. Пока температура у него держится в районе 37. Пока он лечится обильным питьем.

Сейчас самый здоровый член семьи – младший сын. У него нет температуры и ничего не болит.

Сейчас семья ждет результаты повторого теста на коронавирус.

У остальных игроков «Урала» тесты на коронавирус оказались отрицательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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