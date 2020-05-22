2020-05-22T11:04:32+03:00
Спорт

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом

Заболевание футболиста протекает в легкой форме
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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У нападающего «Урала» Павла Погребняка выявили коронавирус. Его тест, на COVID-19 который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

- Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, - рассказал пресс-секретарь клуба Никита Медведевских

Также в стане «шмелей» добавили, что у остальных игроков и персонала екатеринбугской команды тесты на наличие коронавирусной инфекции оказались отрицательными.

По информации «КП», во время карантина форвард находился на самоизоляции вместе с женой и тремя сыновьями в Москве. В прошлом году Погребняк был оштрафован на 200 тысяч рублей за высказывание о нападающем сборной России Ари.

Погребняк выступает за "Урал" с осени 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погребняк выступает за "Урал" с осени 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня 2020 года. И вот основные тезисы:

- Места проведения игр турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации;

- Матчи Кубка страны возобновятся 21 июня;

- Турниры ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 март;

- По завершению сезона 15-е и 16-е места РПЛ выбывают в ФНЛ. Два первых места ФНЛ в свою очередь получают право подняться в РПЛ.

- Все матчи пройдут без зрителей.

Возобновление матчей Кубка стало отличной новостью для руководства «Урала». Клуб Екатеринбурга так и не успел сыграть матч 1/4 против «Шинника»: сначала помешало отвратительное поле стадиона в Ярославле а затем ситуация с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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