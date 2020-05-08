«Пугало огородное»: жену футболиста Погребняка затравили из-за снимка на даче

- Куда смотрит ваш муж и родители. Видно же, что вы больна, - это один из самых необидных комментариев, который Мария Погребняк смогла прочитать у себя в Instagram под снимком, сделанным на даче.

Настоящий шквал травли и критики обрушился на жену нападающего «Урала» после публикации. «Диванные эксперты» обсудили все: от одежды до предполагаемой беременности мамы троих сыновей.

Но мириться с откровенным хамством на странице с 1,7 миллионом подписчиков Погребняк не собиралась и организовала для злопыхателей своеобразную доску позора. Именно им светская львица посвятила свой последний пост, в нем она выложила фотографии критикующих и их высказывания.

Одна женщина даже позволила себе окрестить Марию «огородным пугалом».

mariapoga_ Травить нельзя любить. Каждый сам выбирает, где поставить запятую.

- Люди, у которых совсем этого интеллекта нет, смогли только прицепиться к моеи внешности, - пишет в своем блоге Погребняк. - Женщины, мамы дочек, и даже психологи. Все они решили, что имеют право оскорблять меня, самоутверждаться за мои счет. И если меня это уже вообще не трогает, потому что за годы необоснованного хеи та я стала непробиваемои , то что делать тем, кто воспринимает эти оскорбления? Я за то, чтобы всех этих интернет-героев наказывали, из-за них страдают реальные люди. Совершают самоубии ства. Ненавидят себя всю жизнь.

В разговоре с «КП» - Екатеринбург Погребняк призналась, что оперативно отреагировала на самые оскорбительные комментарии и написала заявление в полицию. Результат не заставил себя долго ждать – «критики» принесли свои извинения под давлением участкового.

Она до сих пор в шоке от того, что нелицеприятные вещи про нее писали взрослые и адекватные женщины, и некоторые из них воспитывают дочек.

Мария Погребняк рассказала, как отреагировала на травлю в Instagram 00:00 00:00

- Снимок был сделан на даче во время отдыха с мужем и детьми, - делится Мария. – Задумка была продемонстрировать luxury-образ на фоне огорода. Под фотографией я разместила пост о значимости искусственного интеллекта в наше время. Но людям эта идея не зашла и все начали обсуждать мою внешность. Кто-то даже стал обзывать «одуванчиком» из-за пухлых щек. Я такое терпеть никогда не буду, и оперативно составила заявление вместе с юристом. Спасибо огромное нашему участковому, он быстро нашел этих людей и пригрозил им уголовной ответственностью. Люди то думали, что наказания за оскорбление человека нет, а оно – есть.

Мария также призналась, что к ней часто обращаются за помощью несовершеннолетние девочки, которые стали жертвами насмешек сверстников.

- Девочки должны помнить, что любое несовершенство внешности может в будущем стать их достоинством. Недавно мне писала школьница, ее затравили в классе из-за носа картошкой. Это же настоящая психологическая травма! – добавила Погребняк.