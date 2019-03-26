Нападающего «Урала» Погребняка оштрафовали на 250 тысяч за высказывание о темнокожих футболистах

Нападающий «Урала» Павел Погребняк наказан штрафом в 250 тысяч рублей и условной дисквалификацией до конца сезона. Причиной для разбирательств комитета по этике РФС стало недавнее интервью «Комсомолке», в котором футболист высказался о натурализации футболистов для сборной России, в частности о форварде «Краснодара» Ари.

- Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

После шумихи СМИ Погребняк попросил прощения и пояснил, что не имеет ничего против темнокожих футболистов и его не так поняли.

- Все что я сказал, было сказано политкорректно, - объяснил Погребняк «КП – Екатеринбург». - Хотя, я просто видимо не так выразился. Все нормально. Разберемся. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть.

За свою карьеру Погребняк успел поиграть в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Англии и ГерманииФото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «Урала» отметили, что Погребняк один из ключевых игроков команды и его дисквалификация была бы огромной потерей для клуба.

- Наступает самый ответвленный отрезок в чемпионате и Кубке страны, и мы рады, что Павел не пропустит важнейшие игры, в которых нам нужны очки, - отметил пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

На момент публикации связаться с самим Погребняком не удалось, а его жена Мария отказалась комментировать ситуацию.