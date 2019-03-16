Экс-звезда сборной России Павел Погребняк: «Смешно, когда темнокожий фуртболист играет за нашу национальную команду»

Один из самых легендарных российских футболистов Павел Погребняк после зимней паузы в РПЛ наконец-то вышел на поле. Лучший снайпер в еврокубках, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА залечивал тяжелую травму. Но благодаря врачам «Урала» все горести позади и экс-игрок сборной России готов к новым свершениям. В большом интервью «Комсомольской Правде – Екатеринбург», футболист «шмелей» вспомнил время выступлений за питерский «Зенит», порассуждал о системе VAR и натурализации игроков для сборной.

С ТРЕНЕРОМ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» ТУСОВАЛИСЬ НА СВЕТСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ

- Вы поиграли в одном из сильнейших чемпионатов – Английской Премьер-Лиге. Знаю, что вы хотели играть за «Манчестер Юнайтед», но выходили в итоге на поле в футболках «Фулхэма» и «Рединга». Против манкунианцев играли с особыми эмоциями?

- Я все время мечтал играть в Англии и моя мечта осуществилась. Пусть и только наполовину. За «Манчестер Юнайтед» я не сыграл. И представьте, потом я выхожу на поле стадиона «Олд Траффорд», пусть и не в футболке «красных дьяволов», но тем не менее. Для меня это были особенные матчи. Я с детства следил за карьерой сэра Алекса Фергюсона. В «Манчестер Юнайтед» играли такие игроки как Пол Скоулз, Райан Гиггз, Дэвид Бэкхем. И играть на их родном стадионе для меня было большой честью.

- Читал, что Фергюсон - ваш любимый тренер. Подходили к нему когда-нибудь?

- Мы встречались с сэром Алексом дважды. Во-первых, после матча за Суперкубок УЕФА в Монако, когда я выступал за питерский «Зенит». Тогда мне посчастливилось пожать ему руку. Там были еще и Роналду, и Видич, и Руни, и Тевес, и Фердинанд. Все великие, так что есть чем гордиться. Второй раз наша общая с Фергюсоном знакомая устроила встречу в Лондоне, и там был сэр Алекс. На этом светском мероприятии мы с ним немного пообщались. Перекинулись парой фраз, в духе «Как дела?» и прочее. Диалогом это сложно назвать.

Панибратства у нас не было. Все-таки футбольная команда состоит не из одного игрокаФото: Алексей БУЛАТОВ

- В футбольной тусовке есть устойчивое мнение, что английская среда загубила многих наших звезд футбола. И Андрея Аршавина, выступавшего за «Арсенал», и Романа Павлюченко, игравшего в «Тоттенхэме» и Динияра Билялетдинова, который играл за «Эвертон». Согласны с таким мнением?

- Что значит загубила? Думаю, что каждый бы мечтал о такой карьере, как у Аршавина или Павлюченко. Так что это не совсем правильно так думать. Естественно, что приезжая в другую страну, мы сталкиваемся с другими условиями и менталитетом. Если ты приспосабливаешься ко всем правилам, то ты становишься своим. У Андрея как раз это неплохо получилось. У Павлюченко бы тоже, если бы не чемпионат Европы 2012 года. Роман же уехал из Англии в московский «Локомотив» только для того, чтобы получать игровую практику. А у Юрия Жиркова в «Челси» не пошло не из-за игровых качеств. Английская жизнь просто не для него, как он сам говорил. А Билялетдинов приезжал на короткий срок. Так что с этим мнением, что кто-то и что-то губил я не согласен. В 2008 году мы провели плодотворно Чемпионат Европы, и в итоге много кто разъехался из сборной в ведущие лиги. Посмотрите, что сейчас творится. Уехал только один Александр Головин. Да и то куда. Только во Францию. (Полузащитник сборной России выступает за «Монако» - прим. ред.)

- Согласен да. Еще бывший нападающий «Урала», игрок сборной России Федор Смолов мог уехать в Английскую Премьер-Лигу, но не уехал…

- Да, именно так. И теперь ему, наверное, придется доживать свою футбольную карьеру в чемпионате России.

- Поговорим еще об английском периоде вашей карьеры. «Редингом», за который вы выступали, владеет россиянин. Были ли какие-то интересные моменты у вас в общении? Может он куда-то вас звал вне матчей?

- Панибратства у нас не было. Все-таки футбольная команда состоит не из одного игрока. Поэтому, с одной стороны понятно, что он русский, и я тоже русский, и мы в другой стране…. Но были среди моих одноклубников те, кто считал, что из-за этого мне гарантировано место в стартовом составе и что будем в ресторан каждый день ездить. Нет, такого не было. Общались после игр: созванивались, переписывались.

Думаю, что сейчас уже не тот возраст, чтобы менять свою позицию. Кстати, да, в детстве я как раз и выступал в центреФото: Алексей БУЛАТОВ

ГОЛЛАНДСКИЕ ТРЕНЕРА ГОВОРИЛИ ПРОСТО: «ВЫЙДИТЕ И НАДЕРИТЕ ЗАДНИЦУ СОПЕРНИКУ».

- Вы выступали за питерский «Зенит», став в его составе чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка Европы. В фильме «Зенит чемпион!» видно как ваш бывший партнер по команде Фатих Текке сломал фигурку футболиста на чемпионском кубке. Были ли такие же курьезные моменты за три года в сине-бело-голубой футболке?

- Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат постоянно мне повторял по-английски фразу: «May peach long, Pavl». На русском языке это означает: «Растягивай поле!» (Смеется – прим. ред.) Такая установка у меня была на все матчи. Это значит стой за защитниками, чтобы у нас были свободные зоны для полузащитников. Кстати, он меня Павл называл вместо Павла. А для Влада Радимова (экс-полузащитника сборной России, капитана «Зенита», - прим. ред.) была всегда установка: «Stay in the middle, Vlad». Это значит: «Стой в центре» (смеется – прим. ред.). Перед играми в «Зените» мы постоянно играли в нарды. Радимов, я, Тимощук, Широков. В карты играли тоже. За один полет в самолете на игру можно было выиграть больше денег, чем были премиальные за матч. Бывало и такое (улыбается – прим. ред.).

- Кто чаще выигрывал и проигрывал?

- Ну, я, вообще, в карты не проигрываю.

- Поговорим о легендарном Гусе Хиддинке. В одном из интервью вы говорили, что он использовал краткую установку со словом F**k. Были ли другие интересные моменты?

- Гус Хиддинк очень эмоционально подъемный человек. От него веяло харизмой постоянно. После его установки хотелось выйти на поле и всех порвать. Вообще, я считаю, что голландская школа футбола одна из сильнейших в мире. Мне очень повезло работать с такими специалистами, как они. Мартин Йол был еще таким. Обычно, установки были на английском языке. Например, просто и лаконично: «Выйдите и надерите им задницу!». Иногда это надо, конечно. Очень мотивирует.

- Наши тренеры помягче, наверное, в этом смысле?

- Да нет, почему? Наш Владимирович тоже может приложить словцом крепким. Вежливый вид говорите у него? Так это всегда так (смеется – прим. ред.).

Нападающие, - это первая оборонительная линия, от которых исходит вся организация игры в обороне. Поэтому от нас зависит многоеФото: Алексей БУЛАТОВ

НАПАДАЮЩИЕ – ЭТО ПЕРВАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

- Вы очень хорошо работаете корпусом и являетесь форвардом таранного типа. Но физических кондиций вам сейчас не хватает. Вдобавок только-только восстановились после травмы. Главный тренер Дмитрий Парфенов иногда того же Эрика Бикфалви ставит на место нападающего. Нет ли желания переквалифицироваться в опорника сейчас? Единоборства – ваша стихия…

- Думаю, что сейчас уже не тот возраст, чтобы менять свою позицию. Кстати, да, в детстве я как раз и выступал в центре, потому что обладал отличным чувством мяча и прекрасно видел поле. Играл иногда и слева в защите, но мне это никогда не нравилось, и я был всегда недоволен этим. Конечно, выполнял установку тренера, но все это было без желания и нехотя. А сейчас я доволен всем тем, что есть. Мало того, что я хочу хорошо играть, но еще и результативностью отмечаться. Будем работать.

- Кстати, насчет вашей игры. В пабликах «Урала» многие фанаты пишут, что вы получаете место в стартовом составе лишь потому, что главный тренер «Урала» Парфенов ваш друг. Что можете ответить этим болельщикам?

- Во-первых, считаю, что по тем матчам, которые я уже провел, не должно возникать сомнений в моей игре. Хотя да, у нас высокая конкуренция сейчас в составе, особенно в линии атаки. Прошедшие игры показали, что каждый из форвардов достоин того, чтобы выходить на поле. Да, мы не создаем много голевых моментов, но те моменты, которые есть, мы стараемся использовать. Выбили из Кубка России московский «Спартак», а с «Ахматом» просто не хватило нам дисциплины. Я считаю, что футбол - это командная игра. Да, пока я не забиваю, но работаю на команду. Главное, общекомандный результат.

- На самом деле, вы проводите на поле большой объем другой работы, не только в атаке. Например, при обороне возвращаетесь и помогаете защитникам. Форварды со звездным статусом делают это крайне редко…

- Ну не скажите. Посмотрите на того же Левандовски. Топовые нападающие отходят назад и помогают в защите. Тот же Диего Коста так делает, когда он заведен. Есть много таких примеров. Этого тренеры требуют. Нападающие, - это первая оборонительная линия, от которых исходит вся организация игры в обороне. Поэтому от нас зависит многое. И это нормально, это современный футбол.

- Консультировались ли вы со своим партнером по сборной России, экс-игроком «Урала» Романом Павлюченко, прежде чем перейти в екатеринбургскую команду?

- Да, конечно, спрашивал про клуб. О городе спрашивал, о клубной базе. Насчет Сысерти и базы в «Бажовии» могу сказать, что она далековата и ехать оттуда больше часа может быть не очень удобно. А вообще Рома говорил только хорошие вещи про клуб и команду. Прислушался к его словам и решил перейти. Насчет себя могу сказать, что мне нравится очень ваш новый стадион – «Екатеринбург Арена». Кстати, я же до перехода в «Тосно» ни на одном новом стадионе не поиграл. Ни в Краснодаре, ни в Ростове, ни в Самаре, ни в Петербурге. Немаловажным фактором для меня стал новый стадион. Он прекрасен и я увидел эту колоссальную поддержку в матче против московского «Спартака», и если так будет всегда, будет очень круто. Останется только лететь вперед и забивать. Большое число людей на стадионе нас будоражит. Еще Рома рассказывал и про президента клуба Григория Викторовича. О том, что это эмоциональный человек. Видеть Иванова на тренерской скамейке, конечно, непривычно. Но человек переживает, а клуб - это его дитя. Григорий Викторович не мешает, а только подбадривает команду, заводит ее.

Мне нравится очень ваш новый стадион – «Екатеринбург Арена»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- От каких клубов помимо «Урала» вам поступали предложения, когда после «Тосно» вы выбирали варианты продолжения карьеры?

- Особо выбирать мне не приходилось тогда. Но были еще два варианта от других клубов. Сказать от каких именно, пока не могу. И да, я же был не совсем здоровый, с тяжелой травмой, и «Урал» сильно рисковал, когда брал меня. Поэтому хочу сказать слова благодарности руководству ФК «Урал» и тренерскому штабу за терпение и веру в меня. И, конечно, большие профессионалы - это медицинский штаб, без которого я бы до сих пор не вышел на поле. Очень благодарен им и никогда этого не забуду. Я многим обязан и хотел бы удачно выступить в Кубке России и помочь команде подняться как можно выше в Премьер-Лиге.

- На этой неделе в Лиге чемпионов произошел любопытный матч между туринским «Ювентусом» и мадридским «Атлетико». Второй гол форварда «Юве» Криштиану Роналду в ворота «матрасников» на глаз нельзя было определить. Тут очень помогла система видео - повторов VAR. Как вы считаете, хороша ли эта система? Насколько трудно будет внедрить эту технологию в наш чемпионат?

- От системы WAR, конечно, двоякое впечатление. Некоторые за, а некоторые против. У меня вот тоже нет определенного мнения, нужна ли нам эта система или нет. Иногда, она очень раздражает, когда игру останавливают на пять минут. Иногда наоборот. В матче между «Ювентусом» и «Атлетико», например, судья даже не думал и в моменте с нарушением показал на одиннадцатиметровую отметку. Но, наверное, это надо, если в Европе пропагандируют все эти вещи. Наверное, и в чемпионате России скоро введут. С 2020 года, насколько я знаю.

НАМ ПО СИЛАМ ВЗЯТЬ КУБОК РОССИИ С «УРАЛОМ»

- Кстати, насчет Кубка России, выигранного с «Тосно». Вы помогли команде своими забитыми мячами завоевать трофей, но не вышли в финальной встрече. Насколько важными в этой связи для вас стали трофей и этот матч?

- До этого момента Кубок России я еще не брал за свою футбольную карьеру и, переходя в «Тосно», для меня это было основным моментом: то, что мы еще в Кубке России и у нас есть шансы. Почему бы не повторить тот успех с новой командой, с «Уралом»? У нас все для этого имеется. Надо мечтать, ставить амбициозные планы и добиваться целей. Делать большее. Мы верим в себя, верим в каждого из нас. До «должников» в лице «Локомотива» мы должны добраться!

У меня вот тоже нет определенного мнения, нужна ли нам эта система или нет. Иногда, она очень раздражает, когда игру останавливают на пять минут. Иногда наоборотФото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА АРШАВИН СКАЗАЛ: «ВАШИ ОЖИДАНИЯ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ» Я БЫЛ НА ЕГО СТОРОНЕ

- Вы шесть лет играли за сборную России. Если бы у вас сейчас собирали информацию для книги о национальной команде, то о чем бы вы рассказали, и о чем бы умолчали?

- Как-то помню, кто-то написал о том, что Погребняк отмечал свой день рождения в отеле целую неделю. Такого не было. Не позволяли себе такое. Пиво мы, конечно, тогда выпили, но отмечать 7 дней перед ответственной игрой мы себе не позволяли. Рассказал бы о том, как Павлюченко разбил камеру журналистам. Это было перед поездкой на тренировку. Журналисты прям тыкали камерой в лицо ему. А до этого и написали еще что-то неправдоподобное о нас. Некрасиво. Насчет Аршавина могу сказать, что часто его сейчас наблюдаю в эфире спортивного канала. Он помолодел. Выглядит лучше, чем на поле (смеется – прим. ред.). Про фразу «ваши ожидания, ваши проблемы», вы помните, я думаю. Тогда я не увидел в этой фразе Аршавина ничего криминального. Тот депутат провоцировал Андрея.

- В сборной России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев Вам не больно на это смотреть?

- Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

- А кто из «Урала» сейчас может играть в сборной России?

- Думаю, что Владимир Ильин, Роман Емельянов и Илья Жигулев. Илья вообще молодой и перспективный.

НЫНЕШНЕМУ ТРЕНЕРУ «УРАЛА» ПОДАВАЛ МЯЧИ

- Расскажите о вашей дружбе с главным тренером «Урала» Дмитрием Парфеновым. Как вы познакомились?

- Да как таковой дружбы у нас нет. Я играл вместе с Парфеновым в московском «Спартаке». До этого подавал мячи Парфенову, Ковтуну, Титову. Потом при Олеге Романцеве я дебютировал в игре с «Торпедо». Тогда я не забил из выгоднейшей ситуации. После этого Бесчастных мне сказал: «Знаешь, сколько нам премию обещали за это? 5 тысяч долларов». На тот момент, это большие деньги. Можно было ремонт в квартире сделать. А на машину я копил год, когда играл за калининградскую «Балтику». Купил себе BMW X-5. Собирал и с премиальных и с зарплат. Не тратил ничего никуда. Сейчас только Mersedes люблю.

В Екатеринбурге очень домашний стадион, и периодически мы обыгрываем лидеров чемпионатаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Назовите три вещи в жизни, за которые вам стыдно до сих пор?

- Да нет таких вещей. Вот сейчас было недавно Прощеное воскресенье, и мне жена написала: «Прости меня». А я ей в ответ написал: «Бог простит». Она мне пишет: «А ты у меня не хочешь попросить прощения?». А я ей в ответ: «Нет, мне не за что просить прощения». Не могу вспомнить то, за что бы мне было стыдно.

ПУСТЬ УРАЛЬСКИЕ БОЛЕЛЬЩИЦЫ СМОТРЯТ НА МЕНЯ ЛЕТОМ БЕЗ ЛОСИН

- Засматриваетесь на болельщиц? К вам уральские девушки внимание проявляют?

- Да какие там знакомства, я же немолодой уже, не бритый! Да и лето еще не наступило. Когда выйду летом без лосин на поле, то тогда все и будет видно (смеется – прим. ред.). Я не против того, чтобы стадион заполнялся больше. И неважно вовсе, кто это будет.

- Ваша карьера - пример огромной воли. Вы получали травмы и не могли забивать целыми месяцами. С тем же сейчас сталкивается мой друг, нападающий «Урала» Владимир Ильин. Помогаете ему как-то советами?

- Конечно, общаемся с Ильиным. Тут в принципе все просто: нужно максимально выкладываться на тренировках. Но вот психологическое состояние от того, что не забиваешь всегда тяжелое. Надо чтобы болельщики поддерживали, и чтобы не было критики. Когда ты выигрываешь, например, единоборство на поле не помешали бы аплодисменты болельщиков, в каждом таком моменте. Так что будем верить в то, что у Вовы все получится. Главное, не терять уверенность.

- Из свежих новостей. На днях ваш младший брат Кирилл уехал играть в Норвегию, заключив контракт с клубом «Фалькенберг». Как вы считаете, это успех?

- Это однозначно успех. Мой брат также как и я, хотел попробовать свои силы в Европе, и вот ему представилась такая возможность. Хотя, перед этим подписанием у него было несколько вариантов продолжения карьеры на постсоветском пространстве, но там не срослось. После этого трансфера я еще раз убедился, что в Европе ценят таких габаритных нападающих, умеющих цепляться за мячи, как он и как я. Эти навыки сейчас очень важны.

«ИНСТАГРАММ – ЭТО ЗЛО»

- Будете ли вы участвовать в светской жизни также как ваша жена Мария?

- Нет, не буду. Считаю, что «Инстаграм» - это зло. У моей жены есть иное видение, и ей это нравится. Но каждому свое. Этим заниматься я не буду.

- В свежем интервью ваша супруга сказала, что не хочет останавливаться на трех детях. Как назовете четвертого ребенка в том случае, если это будет девочка, и как в том случае, если мальчик?

- Да, соглашусь с ней. Мы идем по стопам Бэкхэмов. Четвертый ребенок точно должен быть девочкой, а то у нас уже три мальчика. Если родится девочка, то мы назовем ее Машей.

- Есть ли у вас желание войти в тренерский штаб «Урала» после окончания карьеры или вообще стать тренером?

- Такого желания у меня нет. Цели тоже. Что из себя, представляет тренерская карьера? Это та же самая карьера игрока. Постоянные сборы, съемные квартиры. Жизнь без семьи и детей. Нет, мне не хочется всего этого.

- В последнем матче против «Ахмата» голландец Эль Кабир выставил руку, после чего был назначен ненужный одиннадцатиметровый удар, и «Урал» в итоге упустил победу. Сильно ли переживал Отман в раздевалке? Поддержали его?

- Естественно, он расстроился. Не добрали мы два очка. Но ошибки совершают все, и случиться может все что угодно. Кто-то пенальти не забивает, например. Этот эпизод мы разобрали в раздевалке. Больше такого не повторится.

- Впереди игра с ЦСКА. Как думаете, есть ли шансы у вас отобрать очки у «армейцев»?

- Будем играть с топовым соперником, претендующим на чемпионство. Виктор Гончаренко один из лучших специалистов, если не лучший. Будет нелегко, а когда было легко? В Екатеринбурге очень домашний стадион, и периодически мы обыгрываем лидеров чемпионата. Соберется полный стадион. 16 марта хотим выиграть!