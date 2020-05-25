Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 25 мая 2020 года: помощь от олигархов и массовая изоляция в колониях

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала февраля 2020 года на Среднем Урале зафиксировано 3 702 случая заболевания COVID-19.

При этом, за минувшие сутки из больниц выписаны 19 человек, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 1 226 человек. К сожалению, за сутки скончались еще два уральцы с тяжелым заболеванием, общее число жертв пандемии достигло 16 человек.

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Новые пациенты поступили в больницы Свердловской области из Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Краснотурьинска, Кушвы, Верхней Пышмы, Верхотурья и Арамильского ГО.

Состояние 49 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 115 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Пациентов госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживанияФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОМОЩЬ ОТ ОЛИГАРХОВ

Уральские бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын продолжают помогать родной Свердловской области в нелегкий период коронавируса.

В выходные в Екатеринбург из Китая привезли первую партию из 20 аппаратов ИВЛ, которые развезут по больницам региона.

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Всего по заявке региональных властей Игорь Алтушкин и Андрей Козицын приобрели 100 аппаратов ИВЛ общей стоимостью в 3,3 миллиона долларов. Оставшуюся технику привезут на Средний Урал до начала лета.

Ранее руководители Русской медной компании и Уральской горно-металлургической компании приобрели для свердловчан большую партию средств защиты от коронавируса.

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

В уральских колониях, а также СИЗО-1 в Екатеринбурге тоже произошли вспышки коронавируса.

В СИЗО сначала заболела сотрудница учреждения, а через несколько дней COVID-19 подтвердился у семерых арестантов. У них заболевание протекает в бессимптомной форме.

72 сотрудника федеральной службы исполнения наказаний, а также арестантов, которые контактировали с женщиной, попали на карантин в обсерватор в Нижнем Тагиле.

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В самом следственном изоляторе развернули стационар для зараженных, за ними наблюдают врачи. В учреждении проводят тщательную дезинфекцию. Также здесь запрещены свидания, а посылки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Также пришлось изолировать 30 сотрудников ФСИН, которые трудятся в ИК №19 в поселке Белый Яр. Там коронавирус диагностировали у одного из силовиков. Карантин его коллеги проводят в Тавде.

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