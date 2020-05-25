Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 25 мая 2020 года: помощь от олигархов и массовая изоляция в колониях
ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала февраля 2020 года на Среднем Урале зафиксировано 3 702 случая заболевания COVID-19.
При этом, за минувшие сутки из больниц выписаны 19 человек, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 1 226 человек. К сожалению, за сутки скончались еще два уральцы с тяжелым заболеванием, общее число жертв пандемии достигло 16 человек.
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Новые пациенты поступили в больницы Свердловской области из Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Краснотурьинска, Кушвы, Верхней Пышмы, Верхотурья и Арамильского ГО.
Состояние 49 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 115 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Пациентов госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживанияФото: Алексей БУЛАТОВ
ПОМОЩЬ ОТ ОЛИГАРХОВ
Уральские бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын продолжают помогать родной Свердловской области в нелегкий период коронавируса.
В выходные в Екатеринбург из Китая привезли первую партию из 20 аппаратов ИВЛ, которые развезут по больницам региона.
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Всего по заявке региональных властей Игорь Алтушкин и Андрей Козицын приобрели 100 аппаратов ИВЛ общей стоимостью в 3,3 миллиона долларов. Оставшуюся технику привезут на Средний Урал до начала лета.
Ранее руководители Русской медной компании и Уральской горно-металлургической компании приобрели для свердловчан большую партию средств защиты от коронавируса.
ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
В уральских колониях, а также СИЗО-1 в Екатеринбурге тоже произошли вспышки коронавируса.
В СИЗО сначала заболела сотрудница учреждения, а через несколько дней COVID-19 подтвердился у семерых арестантов. У них заболевание протекает в бессимптомной форме.
72 сотрудника федеральной службы исполнения наказаний, а также арестантов, которые контактировали с женщиной, попали на карантин в обсерватор в Нижнем Тагиле.
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В самом следственном изоляторе развернули стационар для зараженных, за ними наблюдают врачи. В учреждении проводят тщательную дезинфекцию. Также здесь запрещены свидания, а посылки обрабатывают дезинфицирующими средствами.
Также пришлось изолировать 30 сотрудников ФСИН, которые трудятся в ИК №19 в поселке Белый Яр. Там коронавирус диагностировали у одного из силовиков. Карантин его коллеги проводят в Тавде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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